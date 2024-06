Planeta motivatiei si a actiunii, Marte, trece in Taurul cel practic si iubitor de lux si confort. Suntem incurajati sa luam ideile abstracte si conceptele setate in timpul Lunii noi in Gemeni din 6 iunie si sa le transformam in ceva mai concret. Da, acest tranzit iti aprinde un foc sub tine si iti spune sa te misti, dar in propriul tau ritm. Nu este nicio graba atunci când lucrezi la planuri care te vor afecta pe termen lung.

Horoscop weekend. BERBEC

Tu ai asa de multe cuvinte blande si hranitoare pe varful limbii si ai nevoie sa gasesti grupul potrivit de oameni care are nevoie de tine. Increderea ta este mereu un pic fragila asa ca avanseaza dupa cum simti pe moment si ramai aproape de cei care sunt deschisi si zambesc des. Fa-ti viata sa merite a fi traita. Nu trebuie sa te inchizi intr-o camera pentru ca ceva rau s-a intamplat in trecut. Lucrurile neplacute vin si trec, dar asa de multe momente minunate nu trebuie umbrite ci traite.

Horoscop weekend. TAUR

Chiar si un Taur poate fi surprins de circumstante care apar la lumina. Fii pregatit pentru imposibil, ai putea fi pus sa iti schimbi parerea si mintea despre anumiti oameni din mediul tau. Unele lucruri nu trebuiesc tolerate zilele viitoare dar rosteste refuzul pe un ton moderat si cu maturitate ca sa nu fie luat personal. Nu vrei sa faci rau nimanui, dar altii pot percepe semnalele trimise de tine drept periculoase sau ciudate.

Horoscop weekend. GEMENI

In satul Badbea din Scotia, au legat copiii si animalele de copaci sau de stanci ca sa nu fie luati pe sus de vanturile puternice. Unele forte ale naturii sunt pur si simplu prea puternice ca sa fie ignorate si se pot manifesta prin relatii ciudate. Unele alegeri sunt mai bune ca altele dar asta nu explica sa te mentii in energia conflictului. Nu fii rigid in judecata ta si tine minte ca sunt mai multe moduri de a privi aceeasi situatie in scopul unei solutii.

Horoscop weekend. RAC

Vei avea un puternic imbold creativ pe care ar trebui sa il urmezi mai ales daca ceea ce creezi poate darui ceva oamenilor si contine si bucati din inima ta. Caldura caminului si a relatiilor apropiate de suflet vor vindeca orice problema si orice boala. Fa ceva amuzant cu partenerul sau mergi intr-o aventura ca sa gasesti un partener. Nimic nu ar trebui sa stea in calea fericirii tale, nici macar tu.

Horoscop weekend. LEU

Un moment intens se afla in fata ta si tu ar trebui sa il folosesti pentru schimbari care nu iti vor lasa loc de intoarcere. Tot ce a fost stagnant pana acum va incepe sa se miste intr-o directie si totul poate deveni coplesitor ca abia poti face fata. Odihneste-te zilele acestea cat de mult poti si gandeste-te ca esti o persoana norocoasa. Va fi nevoie sa lucrezi in echipa dar asta nu e o problema pentru tine, atat timp cat ai clar unde vrei sa ajungi.

Horoscop weekend. FECIOARA

Tom & Jerry au castigat sapte premii Oscar. Unele lucruri considerate briliante si amuzante de unii oameni vor parea vulgare si superficiale de lumea intelectuala. Ia-ti timp sa iti integrezi personalitatea in societatea ce te inconjoara fara sa te mai compari cu nimeni din multime. Fiecare om din viata ta este un unicat. Indiferent ce obiceiuri au sau cat sunt de diferiti ca preferinte si alegeri, cu totii suntem oameni si avem nevoie de intelegere si interactiune. Tine minte asta daca te vei afla in situatia de a judeca si elimina caile altor oameni.

Horoscop weekend. BALANTA

Chiar daca nu dai dovada de lipsa de pasiune sau de initiativa de a avansa intr-o anumita directie, te vei simti mai greoi daca nu vei avea incredere clipa de clipa in instinctul tau. Ia-ti timp zilele acestea sa stai in liniste si sa procesezi tot ce s-a intamplat pana acum. Vezi ce ai invatat pana acum.

Horoscop weekend. SCORPION

In aceste zile esti preocupat in continuare sa dai viata aspiratiilor cele mai inalte ale tale, pentru ca esti pregatit si faci totul ca ele sa prinda viata. Nu ezita prea mult si intelege ca zilele acestea ce urmeaza sunt aici sa iti reaminteasca ca iti este permis sa visezi si sa traiesti ce visezi. Daca deocamdata nu poti trece de niste usi inchise, weekendul acesta trebuie sa te relaxezi si sa uiti de tot. Dupa aceea, abordeaza ce a ramas bagat sub pres cu o alta atitudine, energie si vibratie.

Horoscop weekend. SAGETATOR

Mintea iti poate zbura spre probleme profesionale unde crezi ca ai facut greseli ce te marcheaza emotional. Adevarata problema nu e problema in sine ci faptul ca nu ai destula incredere in tine si spirit de initiativa. Poti sa faci mai multe pe cont propriu decat crezi iar asta nu e o pedeapsa si o binecuvantare. Independent si puternic, esti pregatit acum sa cresti si sa te extinzi.

Horoscop weekend. CAPRICORN

Poate ca ai primit mesaje din lumi diferite de curand si esti inca confuz incercand sa descifrezi insemnatatea si utilitatea lor. Este o vreme a gandurilor profunde mai ales ca ai la ce sa contempli. Ai nevoie de miscari specifice de impamantare. Petrece timp mult in aer liber si in contact cu energia pamantului si a apei ca sa te echilibrezi si centrezi.

Horoscop weekend. VARSATOR

Sunt zile potrivite sa te gandesti cum arati si ce atragi in lumea ta in functie de cum te tratezi, spun astrologii. Valoarea interna pe care ti-ai hranit-o pana acum va lumina si va deveni vizibila pentru toata lumea. Foloseste acest moment ca sa te simti bine in compania potrivita si sa creezi conexiuni pentru viitor. Fermecator, senzual si frumos, opreste-te in a cauta perfectiunea in activitatile tale si incepe sa realizezi ca ai sansa sa te misti intr-un ritm mai lent ca sa te bucuri de viata un pic mai mult si sa lasi deoparte sentimentul inutil de vinovatie.

Horoscop weekend. PESTI

Evita sa folosesti cuvinte precum intotdeauna sau niciodata zilele acestea pentru ca nicio cale nu exista cu certitudinea absoluta. Pur si simplu nu stii ce turnura vor lua situatiile vietii. Ca sa iti castigi competitia, simte-te ca si cum esti deja castigator. Simte si mai intens emotiile ce apar din intamplari pozitive si vei vedea ca devii exact asa cum vrei sa fii. Tine de afirmatii pozitive si de increderea in tine care iti aminteste constant ce calitati ai.

