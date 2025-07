1.Ceaiul verde:

Ceaiul verde este unul dintre cele mai populare ceaiuri din lume si este recunoscut pentru proprietatile sale benefice pentru sanatate. Contine o cantitate semnificativa de antioxidanti si L-teanina, un aminoacid care poate spori nivelul de neurotransmitatori, cum ar fi serotonina si dopamina, ambele implicate in imbunatatirea starii de spirit si a concentrarii. De asemenea, ceaiul verde poate contribui la relaxarea si calmarea mintii, fara a cauza oboseala.

2.Ceaiul de ginkgo biloba:

Ceaiul obtinut din frunzele arborelui Ginkgo biloba este recunoscut pentru capacitatea sa de a imbunatati circulatia sangelui in creier. Acest lucru poate duce la o mai buna oxigenare si aport de nutrienti catre creier, sustinand astfel functionarea optima a acestuia. Ginkgo biloba contine si antioxidanti care pot proteja celulele creierului de daunele cauzate de radicalii liberi.

Totodata, un raport publicat in Jurnalul International de Stiinte Moleculare afirma ca unul dintre principalele motive pentru popularitatea acestui supliment este efectul pe care il poate avea asupra bolii Alzheimer si a altor boli neurodegenerative, datorita continutului sau ridicat de antioxidanti.

3.Ceaiul de ghimbir:

Ghimbirul este cunoscut pentru proprietatile sale antiinflamatoare si antioxidante, care pot ajuta la protejarea creierului de stresul oxidativ si inflamatie. Consumul de ceai de ghimbir poate spori, de asemenea, capacitatea de concentrare si memorie, permitand creierului sa functioneze mai eficient.

4.Ceaiul de rozmarin:

Rozmarinul este o planta aromatica care contine compusi activi care pot stimula functionarea creierului. Ceaiul de rozmarin poate spori memoria si concentrarea, contribuind astfel la imbunatatirea performantelor cognitive.

De asemenea, mai multe studii au aratat ca rozmarinul ar putea imbunatati functia cognitiva, in special memoria, fiind deosebit de util pentru persoanele cu Alzheimer. Totodata, un studiu din 2018, publicat in Journal of Pharmacology, pare sa fi gasit efecte semnificative ale apei de rozmarin asupra cognitiei. Studiul a aratat ca ar putea imbunatati memoria cu pana la 15%.

5.Ceaiul de menta:

Menta are un efect calmant asupra sistemului nervos, ceea ce poate ajuta la reducerea stresului si anxietatii, facilitand astfel concentrarea si claritatea mentala. Consumul de ceai de menta poate sprijini, de asemenea, functiile cognitive si poate imbunatati memoria.

Mai mult, limonenul gasit in acest ceai este cunoscut pentru a contracara efectele negative ale radicalilor liberi si poate creste activitatea neurotransmitatorilor, pana la imbunatatirea memoriei, a concentrarii si a concentrarii, arata studiile, conform Sfat Naturist.