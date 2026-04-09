Oboseala persistentă poate ascunde carențe importante: ce spun specialiștii despre energie și sănătate

Tot mai multe persoane se confruntă cu lipsa de energie, dificultăți de concentrare și o stare generală de oboseală. Specialiștii atrag atenția că, în multe cazuri, aceste simptome pot fi legate de carențe nutriționale sau de un dezechilibru la nivel celular.

Rolul esențial al vitaminelor și substanțelor implicate în energie

Vitaminele din complexul B joacă un rol crucial în transformarea alimentelor în energie și în buna funcționare a sistemului nervos. Atunci când organismul nu primește suficiente vitamine B, pot apărea simptome precum oboseala, iritabilitatea și dificultățile de concentrare.

Un alt element important este Coenzima Q10, implicată direct în producerea energiei la nivel celular. Aceasta contribuie la creșterea nivelului de energie, reducerea senzației de oboseală și susținerea sănătății inimii.

Cum recunoști un posibil deficit

Semnele care pot indica o lipsă de nutrienți nu sunt întotdeauna evidente, însă cele mai frecvente includ:

oboseală persistentă

lipsa energiei

dificultăți de concentrare

slăbiciune generală

somn neodihnitor

Medicii subliniază că analizele de sânge rămân cea mai sigură metodă pentru a identifica exact ce îi lipsește organismului.

Ce poți face pentru a-ți recăpăta energia

Pentru combaterea oboselii, specialiștii recomandă o abordare echilibrată:

Alimentație:

Este important consumul de alimente bogate în vitamine și minerale, precum legumele verzi, fructele, semințele și leguminoasele.

Stil de viață:

Un somn de calitate, reducerea stresului și activitatea fizică regulată contribuie semnificativ la creșterea nivelului de energie.

Suplimente:

Acestea trebuie administrate doar la recomandarea medicului, în funcție de rezultatele analizelor.

În concluzie, oboseala nu trebuie ignorată, mai ales atunci când persistă. Ea poate fi un semnal al organismului că are nevoie de mai multă atenție, echilibru și nutrienți esențiali.

Ce simbolistică au culorile ouălor de Paște. Cum NU ar trebuie să le vopsești