Curiozități despre Paște

1. De Pasti celebram invierea lui Iisus Hristos la trei zile dupa ce a fost crucificat. Este cea mai veche sarbatoare crestina si cea mai importanta zi din an a Bisericii.

2. Crestinii considera ca ouale de Pasti simbolizeaza bucuria si celebrarea noii vieti si a Invierii.

3. De Pasti, pe intreg globul, se consuma cele mai multe dulciuri: 55 de milioane de kilograme de dulciuri se cumpara in fiecare an de aceasta sarbataore, indeajuns pentru a umple patru TIR-uri.

4. Aproximativ 90 de milioane de iepuri de ciocolata si 91,4 de miliarde de oua sunt produse anual numai in Statele Unite ale Americii.

5. De Pasti, 76% dintre oameni mananca mai intai urechile iepurasilor din ciocolata.

6. Cu ocazia acestei sarbatori crestine, romanii consuma peste 10 tone de pasca.



7. Cand vopsesti ouale de Pasti, este recomandat sa folosesti numai vopsea alimentara, si doar pe cea aprobata de autoritatile sanitare.

8. Fermele de profil din Romania doneaza anual peste 10.000 de oua, pentru a ajuta nevoiasii, mai ales in preajma acestei sarbatori.

9. In SUA, Casa Alba organizeaza in fiecare an un festival de Pasti, numit Easter Egg Roll, chiar pe peluza din fata cladirii. Aceasta traditie a inceput in 1878, fiind initiata de presedintele american Rutherford B. Hayes.

10. In fiecare an, de Pasti, romanii cheltuiesc (in medie) pe familie aproximativ 400 de lei pentru a pune pe masa bucatele traditionale.

sursa: Sfatul Parintilor