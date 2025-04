Luna, aflata intr-o postura protectoare, intra in conflict cu Jupiter, planeta axata pe ego. Desi intre ele se produce o ciocnire, acest tranzit poate totusi sa genereze oportunitati interesante. Este posibil sa nu duca lipsa de distractii sau activitati placute in aceasta perioada. Totusi, fii atent la tendinta de a exagera, deoarece planetele pot incuraja excesele, chiar si in cazul celor care de obicei raman concentrati. Si sentimentele pot fi amplificate, asa ca e bine sa respiri adanc inainte de a reactiona.