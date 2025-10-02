Plante medicinale pentru imunitate

Iată câteva plante medicinale care trebuie consumate în special toamna, pentru a întări sistemul imunitar și a combate răcelile și virozele, dar și pentru a le trata în mod natural, în cazul în care acestea se instalează în organism.

Usturoiul

Este cea mai bună alegere pentru tratarea răcelilor, gripelor, durerilor de gât și digestiei leneșe, conform fitoterapeutului Mary Gladstar. S-a descoperit că este eficient împotriva mai multor bacterii rezistente la antibiotice. De asemenea, stimulează sistemul imunitar al organismului și este eficient în tratarea mai multor tipuri de infecții.

Ghimbirul

Este o plantă folosită la încălzirea și decongestionarea organismului în caz de afecțiuni similare răcelilor, precum guturai, circulație proastă, gripe, congestii nazale, dureri în gât, conform aceleași surse.

Plante medicinale- Salvia

Este recunoscută pentru proprietățile ei de combatere a răcelii și a gripei. De asemenea, este un tratament eficient pentru inflamațiile gurii și ale gâtului, precum laringita, amigdalita sau dureri în gât. Infuzia de salvie este recomandată în aceste afecțiuni, conform fitoterapeutului Rose Mary Gladstar, în cartea sa.

Cimbrul

Aceeași sursă susține că cimbrul este un dezinfectant puternic și eficient, fiind folosit atât pentru uz extern, cât și intern, pentru a combate infecțiile. Este folosit sub formă de infuzie pentru a preveni răcelile și sub formă de gargară pentru a trata durerile în gât. De asemenea, este foarte eficient și pentru a trata tusea și afecțiunile ușoare la plămâni.

Curcuma (Turmericul)

Folosită pentru tratatea răcelilor și a tusei, are efect de încălzire a organismului. Ideal de folosit în bucătărie pentru condimentarea anumitor alimente, dar poate fi consumată și sub formă de ceai. Este un bun stimulent al sistemului imunitar, scrie aceeași sursă.

Echinacea

Sporește rezistența naturală a organismului la infecții și susține funcțiile imunitare. Protejează împotriva virusurilor și bacteriilor. Este mai eficientă dacă este luată la primele semne ale bolii. Luptă împotriva infecțiilor bronhice și respiratorii, durerilor în gât și infecțiilor bucale, scrie sursa precizată.

Cătina

Este recunoscută și ca ginsengul românesc, despre care specialiştii spun că poate fi şi cel mai bun vaccin antigripal. Fructele de cătină sunt cele mai bogate în vitamina C naturală, precum şi în vitamina E, vitaminele A, K, F, P, complexul de vitamine B, proteine, calciu, magneziu, fier, sodiu, potasiu, betacaroten, ulei, celuloză.

Fructele de cătină sunt, așadar, pline de vitamine necesare pentru organismul nostru. Poate fi consumată în mai multe feluri, de exemplu în stare pură, cu miere, în formă de pulbere, suc, ulei, vin, gem, ceai, tinctură, spun specialiştii.