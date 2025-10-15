Sfaturi de ingrijire pentru crizantemelor din gradini

Crizantemele, cu frumusetea și varietatea lor de culori, sunt o alegere populara pentru multe gradini. Pentru a se dezvolta optim, aceste plante frumoase necesita conditii de mediu specifice. Acestea prefera un loc cu soare plin, avand nevoie de cel puțin 6 ore de soare direct pe zi, iar solul trebuie sa fie bine drenat.

Udarea corecta a crizantemelor este vitala pentru dezvoltarea lor sanatoasa. Ele trebuie udate regulat, insa este important sa eviti udarea excesiva. In plus, este nevoie de un ingrasamant bine echilibrat, de preferat bogat in potasiu si fosfor, care ar trebui aplicat o data pe luna.

Este recomandat sa tai florile uscate si frunzele galbene sau maronii. Acest proces nu numai ca imbunatateste aspectul plantei, dar ajuta si la prevenirea dezvoltarii bolilor si la incurajarea cresterii noi.

Cum ingrijesti crizantemele in ghiveci?

Pamantul

Pamantul trebuie sa fie fertilizat, drenat si sa aiba in compozitie un ametec de turba cu nisip. Dupa ce ai cumparat crizantema, iti recomandam transplantarea intr-un ghiveci mai mare.

Udarea

Trebuie sa uzi crizantema cu o cantitate medie de apa, nu foarte multa. Pamantul trebuie sa ramana proaspat, nu putrezit. In sens contrar, risti inmuierea si putrezirea radacinilor si vei avea o crizantema predispusa la daunatori sau boli.

Temperatura

In ceea ce priveste temperatura, nu trebuie sa exagerezi foarte mult. Este nevoie sa tii crizantema intr-o incapere cu temperatura optima cuprinsa intre 18 si 20 de grade Celsius. Mare atentie pe timp de iarna, daca temperatura este cuprinsa intre 13-18 grade Celsius, durata de viata a crizantemei se prelungeste pana la 8 saptamani.

Lumina

Lumina este foarte importanta pentru crizantema deoarece favorizeaza cresterea. Asadar, daca vrei sa ai o crizantema sanatoasa si frumoasa, aseaza-o in locuri luminoase.

Taierea florilor uscate

Taierea florilor este o etapa foarte importanta in ingrijirea crizantemei. Pentru a pastra un aspect sanatos si proaspat al plantei, este indicat sa inlaturi frunzele uscate. Desi crizantema ramane fara flori, aceasta infloreste iarna, asadar nu trebuie sa te ingrijorezi.

Cum prelungesti durata de viata a buchetelor de crizanteme?