Begonia si orhideea

Begonia este o floare interesanta, ce poate fi planta decorativa chiar si atunci cand nu este inflorita, datorita frunzelor ei frumos colorate. Astfel, frunzele ei sunt verzi, carnoase si pot fi lucioase si roscate. Florile begoniei sunt de difertie culori, roz, rosu inchis, alb, galben si seamana cu cele ale trandafirilor.

Chiar daca unele specii de begonia infloresc doar vara, pe timpul iernii ne putem bucura de coloritul frunzelor, care uneori au nuante de gri sau grena. Toate soiurile au nevoie de ghivece joase, medii si de un nivel crescut de umiditate. Tocmai de aceea, aceste flori sunt potrivite si pentru pervazul din bucatarie.

Orhideea-fluture (Phalenopsis), originara din Indonezia, este una dintre cele mai usor de ingrijit dintre orhidee. In plus, ea infloreste si de 6 ori pe an, daca este ingrijita cu atentie. Orhideea- fluture adora spatiile cu umiditate mare si cu lumina, ceea ce o face o floare perfecta pentru fereastra de la bucatarie.

Violeta de Parma si iedera

Violetele de Parma sunt originare din Africa, sunt usor de intretinut in apartament si sunt deosebit de frumoase. Nuantele florilor sunt de la roz, la violet si albastru si iubesc lumina. Este indicat sa puneti violetele de Parma in bucatariile indreptate cate vest, nord si nord-vest, altfel este posibil sa nu reziste prea bine.

In rest, suporta temperaturile si umiditatea din bucatarii, deci pot fi o alegere excelenta pentru acest spatiu.

O planta fara pretentii este si iedera, care creste aproape oriunde si fara prea mari ingrijiri. Totusi, iedera iubeste umbra si locurile umede, deci pentru o bucatarie mai umbroasa este perfecta aceasta alegere. Un colt verde este apreciat in orice casa.

Fiind planta cataratoare, iedera va sta foarte bine pe un dulap, de acolo se poate extinde pe unde vreti. Avantajul este ca poate fi mutata oricand pe balcon sau gradina. Nu sunt cele mai prietenoase cu alte flori de langa ea, asa ca cel mai bine sa stea separat de ele.