Așadar, momentul și modul în care muți plantele în interior fac diferența între o iarnă verde și una plină de ghivece triste.

Când să muți plantele în casă toamna?

Regula de bază: începe mutarea plantelor atunci când temperaturile nocturne scad sub 12°C.

Nu aștepta primul îngheț – daunele pot apărea chiar și la 10°C.

Plantele tropicale și cele sensibile reacționează rapid la frig prin încetinirea creșterii sau căderea frunzelor.

Relocarea trebuie să fie prevenție, nu intervenție. Cu cât le muți mai devreme, cu atât au timp să se adapteze fără șocuri.

Cum pregătești plantele pentru mutarea în casă?

Așa cum noi facem ordine înainte de o mutare, și plantele au nevoie de „detox”:

Îndepărtează frunzele și tulpinile uscate – nu sunt decât o povară. Curăță frunzele de praf cu apă călduță. Așa reduci riscul apariției dăunătorilor. Inspectează solul – mai ales straturile de jos, pentru a evita aducerea insectelor în apartament. Alege spațiul potrivit – lumină bună, fără curenți de aer, fără calorifer încins alături.

Plante sensibile care trebuie mutate primele

Ficus, dracaena, schefflera, yucca – nu suportă schimbările bruște; au nevoie de stabilitate.

Suculente și cactuși – iubesc lumina, dar se udă rar iarna.

Palmieri – necesită pulverizare frecventă; feriți rozeta de apă stătută.

Orhidee – vor lumină difuză și umiditate moderată.

Begonii și violete africane – preferă microclimat stabil, mai ales dacă le grupezi.

Calendar de îngrijire toamnă-iarnă

Septembrie – reduce treptat timpul petrecut afară și caută locurile ideale în casă.

Octombrie – perioada optimă de mutare; replantează dacă e nevoie și redu udarea.

Noiembrie – Februarie – plantele intră în repaus; udă minim, fără îngrășăminte.

Lumina și umiditatea: provocările majore ale iernii

Iarna aerul uscat și zilele scurte pot afecta plantele:

Pune farfurioare cu apă lângă ghivece pentru a crește umiditatea.

Folosește umidificatoare sau grupează plantele pentru microclimat.

Dacă lumina naturală e insuficientă, apelează la lămpi LED horticole.

Mutarea plantelor în casă toamna nu este doar o chestiune practică, ci o responsabilitate pentru sănătatea lor. Dacă le acorzi atenția necesară, vei avea parte de frunză verde și flori chiar și în zilele cele mai reci.

Plantele nu sunt simple decorațiuni – sunt organisme vii care îți dau oxigen, liniște și o energie aparte. În toamna aceasta, oferă-le grijă și vei primi înapoi un colț de natură chiar în sufragerie.

