Alegerea momentului potrivit pentru tundere poate face diferența între o grădină sănătoasă și una care suferă în sezonul următor.

„Tunderea plantelor nu este doar o chestiune estetică. Momentul în care o facem afectează sănătatea plantei, capacitatea ei de a înflori și, uneori, chiar supraviețuirea peste iarnă”, explică specialiștii în horticultură.

Unele specii au nevoie de protecție naturală în timpul sezonului rece sau își formează mugurii florali cu multe luni înainte de primăvară.

Iată cinci plante pe care grădinarii ar trebui să le lase netăiate până la revenirea primăverii:

1. Hortensia (Hydrangea)

Hortensiile sunt renumite pentru florile mari și colorate, însă nu toate tipurile trebuie tunse toamna. Speciile care înfloresc pe lemn vechi, cum este Hydrangea macrophylla, își formează mugurii în anul precedent. Tunderea toamna poate elimina exact acești muguri.

Sfat: Îndepărtează doar florile ofilite și ramurile uscate primăvara, după ce observi ce a rezistat iernii.

2. Lavanda

Planta mediteraneană adoră soarele și solul bine drenat. Tunderea agresivă toamna poate afecta supraviețuirea plantei.

Sfat: Taie ușor florile uscate dacă dorești, dar nu tăia până în lemn. Tunderea completă se face primăvara.

3. Plantele perene ornamentale (Echinacea, Rudbeckia)

Echinacea și Rudbeckia oferă frumusețe grădinii și iarna, când florile uscate devin sursă de hrană pentru păsări.

Sfat: Lasă tulpinile și florile peste iarnă și tunde-le abia primăvara, protejând astfel rădăcinile de ger și sprijinind biodiversitatea.

4. Trandafirii

Tunderea severă a trandafirilor toamna poate face ca plantele să fie vulnerabile la îngheț. Rănile provocate de foarfecă nu au timp să se vindece înainte de frig.

Sfat: Poți scurta ușor ramurile foarte lungi pentru a preveni ruperea lor, dar tunderea propriu-zisă se face primăvara.

5. Iarba decorativă (Miscanthus, Festuca)

Iarba ornamentală adaugă un efect spectaculos grădinii chiar și iarna, când siluetele ei se conturează în rouă sau zăpadă. Tunderea prematură reduce acest impact vizual și poate expune planta la ger și umezeală.

Sfat: Las-o netăiată peste iarnă și taie-o abia la finalul sezonului rece, înainte de creșterea noilor frunze, potrivit sursei.