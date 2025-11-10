Primul pas este toaletarea tufelor. După ce florile s-au ofilit complet, tulpinile trebuie tăiate la o înălțime de aproximativ 10-15 centimetri de la sol. Această tundere ajută planta să-și conserve energia și să se concentreze pe protejarea rădăcinilor. Este important ca tăietura să fie curată și realizată cu o foarfecă de grădină bine ascuțită, pentru a evita infectarea plantei.

Următorul pas este protejarea crizantemelor de frig. Dacă plantele sunt crescute în grădină, e recomandat ca solul din jurul tufei să fie acoperit cu un strat de frunze uscate, paie sau turbă. Mulcirea va păstra o temperatură constantă la nivelul rădăcinii și va feri planta de înghețurile severe. În zonele cu ierni blânde, crizantemele pot rămâne în sol, însă acolo unde temperaturile scad sub -10 grade Celsius, este indicat să fie scoase și puse la adăpost.

Pentru crizantemele plantate în ghivece, cel mai bine este ca, după tăiere, ghiveciul să fie mutat într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț — cum ar fi o pivniță, un garaj sau o seră neîncălzită. Planta va intra într-o perioadă de repaus vegetativ. În acest interval, udarea trebuie redusă semnificativ, doar atât cât solul să nu se usuce complet.

La finalul iernii, începând din martie, crizantemele pot fi trezite din repaus prin mutarea lor într-un loc luminos și prin reluarea udărilor regulate. Tot atunci este momentul potrivit pentru divizarea tufelor bătrâne, proces care ajută la regenerarea plantei și stimulează o înflorire abundentă.

Respectând aceste etape simple — tundere, protejare și îngrijire corectă peste iarnă — crizantemele vor reveni an de an mai viguroase și mai spectaculoase. Cu puțină atenție la final de noiembrie, grădina ta se va umple din nou de culoare și parfum în toamna viitoare, potrivit sursei.