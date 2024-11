Remedii naturale pentru durerea in gat

Specialistii recomanda cateva remedii naturale si la indemana pentru ameliorarea durerilor in gat:

Gargara cu apa sarata. Faceti de 3 ori pe zi o gargara calda cu apa sarata (1 lingurita de sare la un pahar de apa). Nu inghititi sarea si nu utilizati prea multa sare, deoarece acest lucru ar putea sa usuce gatul. Gargara cu apa sarata este o modalitate simpla si la indemana pentru ameliorarea durerii in gat.

Beti lichide calde. Incercati sa beti cat mai multe lichide cu miere si lamaie. Bauturile calde curata mucusul si contribuie la reducerea inflamarii si previn deschidratarea. Lichidele caldute pot atenua inflamatia. Caldura creste, de asemenea, fluxul de sange, care poate ajuta la ameliorarea durerii in tesuturile iritate.

Otetul de mere. In fazele incipiente ale raceli si durerilor in gat, otetul de mere este un solutie eficienta. O gargara cu otet de mere (4 linguri la o cana de apa), din 3 in 3 ore, poate reduce inflamatia si durerea in gat.

Usturoiul. Datorita proprietatilor antiseptice, antivirale, antibacteriene, usturoiul poate ajuta la ameliorarea durerii in gat. Cea mai buna metoda de a folosi usturoiul pentru tratarea durerilor in gat este de a mesteca cate un catel de usturoi. Pentru a face usturoiul mai usor de ingerat, il puteti coace si sa adaugati miere sau ulei de masline, il puteti combina si cu diverse legume.

Mierea. Aceasta poate fi adaugata in apa calda sau in ceai, impreuna cu cateva felii de lamaie, pentru a reduce inflamatia si disconfortul din gat. Mierea are si proprietati antibacteriene si poate ajuta la ameliorarea durerilor in gat.

Ulei esential de menta. Componenta principala a mentei este mentolul, care actioneaza ca un decongestionant prin subtierea mucusului. Menta poate calma durerea in gat si tusea seaca. Beti (2 cani/zi- ceaiul de menta –taninurile- elimina fierul din organism) ceai de menta sau adaugati in diverse bauturi calde ulei esential de menta.

De asemenea, uleiul de cimbru și de salvie sunt foarte benefice pentru tratarea durerilor în gât. Puteți prepara singuri, acasă, un astfel de ulei. Folosiți ulei extravirgin de măsline pe care-l turnați într-un borcănel în care ați adăugat cimbru uscat sau salvie uscata. Acest amestec lăsați-l la macerat timp de o săptămână, iar apoi puteți consuma câte o linguriță de ulei, când aveți dureri în gât. Nu folosiți plante verzi, deoarece va face mucegai.