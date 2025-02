Pozitia in care tu si jumatatea ta dormiti dezvaluie o multime de lucruri despre relatia voastra. Bineinteles ca pot exista si exceptii: spre exemplu femeia doarme mai departe de sotul ei care da din maini si din picioare cand doarme – insa daca pozitiile se schimba brusc, poate arata fie o crestere a intimitatii fie probleme care trebuiesc cand mai rapid abordate si rezultate.

Cuplul „partea mea, partea ta”

„Membrii acestui cuplu se iubesc foarte multa insa, in acelasi timp, isi iubesc spatiul personal si independenta”, sustine Jared Sais, expert in comunicare non-verbala, pentru CupidsPulse.com. Fiecare are propriul stil de somn si refuza sa-l schimbe de dragul celuilalt. Sunt muncitori, motivati sa-si atinga obiectivele si tind sa fie lideri la birou.

Singura problema a acestui tip de distanta in pat este sa mergeti imediat la culcare fara sa vorbiti ori sa aveti contact fizic. „Daca vorbiti in timpul zilei si va imbratisati inainte de a ajunge in pat, apoi va intoarceti cu spatele si dormiti, demonstreaza ca aveti o intelegere profunda a individualitatii celuilalt”, a completat Sais.

Cuplul „interconectat”

Acest tip de cuplu nu are o parte favorita a patului si se folosesc reciproc pe post de perna, de fapt aproape ca nici nu au nevoie de perne cand dorm. „Se iubesc la maximum insa se si cearta la maximum. Au tendinta de a-si aduce emotiile si in timpul somnului ceea ce-i apropie foarte mult. Din nefericire insa, lipsa spatiului poate adauga multa caldura.”

Cuplul „lingura mare, lingurita”

Este una dintre cele mai intalnite pozitii de somn al cuplurilor si sugereaza apropiere atat fizica cat si emotionala. „Acesti oameni se simt confortabil cu intimitatea pe care o au. Pur si simplu vor sa se tina tot timpul noptii in brate, se simt in siguranta atingandu-se si ramanand conectati fizic”, crede Dr. Jane Greer, terapeut de cuplu.

Cuplul „de distanta lunga”

Membrii acestui cuplu dorm spate in spate pe marginile opuse ale patului. Daca intotdeauna dormiti astfel, atunci nu este mare lucru – probabil o faceti pentru a evita primirea unui cot in fata in timpul somnului – insa daca inainte pozitia favorita era cea de la punctul 3, iar acum exista un spatiu atat de mare intre voi este clar ca va confruntati cu o problema serioasa. „Cei care se simt neinteles ori vor sa-si pedepseasca partereul/a pentru ca nu le ofera ce au nevoie folosesca aceasta cale pentru a se distanta”, sustine psihologul Jeanette Raymond.

Cuplul „atingere usoara”

Cei doi parteneri nu au o pozitie de somn specifica – mai degraba se lasa „dusi de val”. „Corpurile lor vorbesc aceeasi limba. Se ating, se conecteaza si se separa in acelasi ritm in care respira si in traiesc viata. Fie se imbratiseaza, isi ating picioarele, iar acest lucru demonstreaza acordul mutual fara sa aiba asteptari de la celalalt”, spune Raymond.

Cuplul „perna vorbitoare”

Dormitul fata in fata dezvalui legatura stransa intre voi si nevoia de a vorbi in pat. Daca unul dintre parteneri se intoace fata spre celalalt poate fi un semn ca se simte distant si doreste sa se reconecteze.

Cuplul „ceva ma deranjeaza”

Acest cuplu trece din pozitia lingura, ori unul isi odihneste capul pe pieptul celuilalt, insa miscarile lor sunt fortate, calculate. „Cand unul dintre membrii cuplului experimenteaza un conflict din cauza faptului ca jumatatea ta nu raspunde asa cum isi doreste, apoi doarme in pozitii care denota conflictul”, povesteste Raymond.

Contactul lor fizic este limitat si se observa o tensiune musculara. Iar atunci cand corpurile se ating in timpul noptii se separa imediat.

sursa: Sfatul Parintilor