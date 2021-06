”Nu am auzit de acest lucru. Eu sunt mulţumit de echipa guvernamentală liberală. Domnul ministru Oros a fost ministru şi în echipa pe care am condus-o eu la nivel guvernamental. Ca atare, eu nu am auzit de o astfel de intenţie”, a declarat Orban, într-o conferinţă de presă.

Întrebat dacă premierul este nemulțumit de activitatea ministrului Agriculturii, Adrian Oros, și a ministrului Finanţelor, Alexandru Nazare, liderul PNL a răspuns: ”Nu ştiu de unde aţi auzit dumneavoastră, eu nu am auzit de acest lucru”.

Informația a fost infirmată și de ministrul Agriculturii, prezent la aceeași conferință de presă. Oros a spus că nu are informaţii că s-ar afla pe o ”listă neagră” a premierului.

”Nu, nu ştiu şi nici nu mi-a spus acest lucru premierul. Aud pentru prima dată despre această listă neagră”, a precizat ministrul.

Recent, premierul a declarat că nu îşi doreşte, pe termen scurt, o remaniere, subliniind că va lua o astfel de decizie dacă va vedea că aceasta va duce la un guvern mai puternic, care va implementa mai repede măsurile asumate prin programul de guvernare. Florin Cîțu a adăugat că face zilnic evaluarea miniştrilor și că va trage linie la un moment dat. ”Şi atunci anunţ decizia mea, când trag linia anunţ decizia”, a mai spus șeful Guvernului, potrivit Agerpres.