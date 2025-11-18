Deversările sunt menite să testeze din nou capacitatea de transport a albiei râului Argeș, pe tronsonul dintre Barajul Vidraru și acumularea Oești. Această verificare vine după ce, între 30 octombrie și 18 noiembrie 2025, ABA Argeș–Vedea a efectuat lucrări suplimentare de consolidare în zonele considerate vulnerabile.

Impactul asupra debitului

În perioada operațiunilor, în aval de baraj se vor observa creșteri de debite, caracteristice deversărilor controlate. Populația este avertizată să evite deplasările în apropierea albiei râului Argeș, pe segmentul cuprins între Barajul Vidraru și lacul de acumulare Vîlcele, să nu desfășoare activități precum pescuitul sau lucrările în albie și să urmeze indicațiile transmise de autoritățile locale și echipele din teren.

Siguranță și monitorizare

Toate manevrele sunt realizate sub control tehnic riguros, fără depășirea debitelor prevăzute în regulamentul de exploatare. Hidroelectrica subliniază că aceste deversări nu afectează turbiditatea apei potabile.

Pe durata operațiunii, debitele vor fi tranzitate pe vechea albie a râului Argeș. Legătura dintre canalul de fugă – care alimentează stația de tratare a Municipiului Curtea de Argeș – și lacul de acumulare Oești rămâne întreruptă, așa cum se întâmplă încă din săptămâna precedentă. Turbiditatea ridicată din lac are cauze naturale, iar procesul de purificare depinde de capacitatea tehnică a stației locale de tratare.

Calendarul operațiunii

Etapa programată pentru 19 noiembrie este considerată obligatorie pentru finalizarea în condiții controlate a golirii Lacului Vidraru. Aceasta permite verificarea stabilității lucrărilor hidrotehnice, testarea funcționării celor două goliri de fund ale barajului și menținerea unui nivel ridicat de protecție pentru comunitățile aflate în aval.

