Cum arată Lacul Vidraru fără 92 milioane de metri cubi de apă - FOTO VIDEO

Lacul a pierdut mai bine de un sfert tin volumul de apa (foto. Ora de Sibiu)
Lacul Vidraru trece printr-o schimbare spectaculoasă, după ce în luna august  a început golirea controlată a barajului pentru prima dată în aproape 50 de ani, în cadrul unui amplu proces de retehnologizare. Până două luni, nivelul apei a scăzut cu 92 milioane de metri cubi — aproximativ 29% din volumul util —iar rezultatul este vizibil.

Operațiunea, necesară pentru modernizarea echipamentelor hidromecanice și siguranța barajului, se va încheia pe 28 februarie 2026. În ultimele etape, apa va fi evacuată treptat în râul Argeș, cu debite între 20 și 47 mc/s.

Lacul Vidraru are un volum total de 465 milioane metri cubi, din care 320 milioane reprezintă volumul util. Comparativ cu luna august, peisajul actual oferă o imagine rară, surprinsă în fotografii și filmări care circulă deja în mediul online.