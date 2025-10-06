Operațiunea, necesară pentru modernizarea echipamentelor hidromecanice și siguranța barajului, se va încheia pe 28 februarie 2026. În ultimele etape, apa va fi evacuată treptat în râul Argeș, cu debite între 20 și 47 mc/s.

Lacul a pierdut mai bine de un sfert tin volumul de apa (foto. Ora de Sibiu)

Lacul Vidraru are un volum total de 465 milioane metri cubi, din care 320 milioane reprezintă volumul util. Comparativ cu luna august, peisajul actual oferă o imagine rară, surprinsă în fotografii și filmări care circulă deja în mediul online.