IMAGINI SPECTACULOASE. Au început deversări controlate din Lacul Vidraru, râul Argeș atinge cel mai mare debit din ultimii 50 de ani – VIDEO

Lacul va fi golit pentru retehnologizare și curățare (foto: Ora de Sibiu)
IMAGINI SPECTACULOASE în zona Barajului Vidraru. Au început deversări controlate din lacul de acumulare, iar râul Argeș va atinge cel mai mare debit din ultimii 50 de ani. Autoritățile locale au emis un mesaj RO-Alert privind riscul unor inundații locale. 

Localnicilor care se află în zona inundabile din apropierea albiei Argeșului și se recomandă să nu se apropie de firul apei și să ia măsuri de autoprotecție.

Deversarea controlată a unei părți din apa lacului Vidraru ce se va realiza prin galeria golire fund nr. 2 aflata la cota 682,5 m altitudine și va aduce pe albia Argeșului un debit de apa cuprins intre între 20 mc/s și 50 mc/s, debit ce nu a mai fost înregistrat niciodată in ultimii 50 de ani, a transmis Asociația Montană Vidraru.

Galeriile prin care se va face deversarea au fost refăcute după incidentul major din iulie 1974, incident ce a avut loc in urma unor revizii efectuate la golirea de fund, se mai spune în comunicat.

 

 