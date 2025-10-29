Deversarea controlată a unei părți din apa lacului Vidraru ce se va realiza prin galeria golire fund nr. 2 aflata la cota 682,5 m altitudine și va aduce pe albia Argeșului un debit de apa cuprins intre între 20 mc/s și 50 mc/s, debit ce nu a mai fost înregistrat niciodată in ultimii 50 de ani, a transmis Asociația Montană Vidraru.

Cum arată Lacul Vidraru fără 92 milioane de metri cubi de apă - FOTO VIDEO

Galeriile prin care se va face deversarea au fost refăcute după incidentul major din iulie 1974, incident ce a avut loc in urma unor revizii efectuate la golirea de fund, se mai spune în comunicat.