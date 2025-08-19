"Zilele acestea circulă în social media tot felul de povești: că francezii ar fi secat lacul ca să scoată aur, că ar exista sate „dispărute” pe fundul apei. Nimic mai fals. Adevărul este simplu: Lacul Vidraru este golit controlat pentru prima dată după aproape 60 de ani, pentru lucrări de întreținere și modernizare care îi vor asigura funcționarea pentru încă 40 de ani! Totul este legal, avizat și absolut necesar pentru siguranța viitoare a barajului, a transmis ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Acesta a lămurit și informațiile despre „ruinele misterioase” de pe fundul lacului. Este vorba despre locuințele existente în zonă, dar și de construcții tehnice folosite la ridicarea barajului cu zeci de ani în urmă.

Așadar, Vidraru nu ascunde aur, ci munca uriașă a inginerilor și muncitorilor români care, în anii ’60, au ridicat una dintre cele mai mari și mai trainice construcții hidrotehnice din Europa! Să lăsăm, deci, poveștile cu mistere și conspirații pentru cărți și filme”, a conchis Ivan.

TEORIILE FANTEZISTE AU INVADAT REȚELELE - DE LA SUTELE DE KILOGRAME DE AUR ALUVIONAR PÂNĂ LA APA VÂNDUTĂ FRANCEZILOR

Golirea controlată a lacului Barajului Vidraru a început la data de 1 august, iar de atunci pe rețelele de socializare au apărut numeroase teorii fanteziste, unele dintre ele evident făcute în glumă, dar și explicații pseudoștiințifice legate de diverse interese.

PRIMUL SCENARIU FANTEZIST DESPRE VIDRARU L-A SCOS DIN MINȚI PE NICOLAE CEAUȘESCU

Un prim scenariu de film fantezist, legat de Barajul de la Vidraru l-a enervat la culme pe Nicolae Ceaușescu și l-a costat cariera pe celebrul regizor Dinu Cocea. Autorul seriei de filme cu "haiducii lui Șaptecai" a propus scenariul unui film de tip catastrofic, foarte popular la finele anilor '70, care presupunea că barajul argeșean este distrus de un seism catastrofal. Ideea l-a deranjat enorm de Nicolae Ceaușescu, iar după doar câțiva ani, Cocea a părăsit România.