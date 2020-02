Ce se află, de fapt, în spatele atacurilor la Tudor Gheorghe

Uneori, pozele transmit mai mult decât 1000 de cuvinte. Dezamăgirea mea este că această haită de hiene a fost băgată prea mult în seamă. Progresismul neomarxist de tip USR sare în asemenea extreme, din punctul meu de vedere. Ei consideră că tot ce este „național”, patriotic, este rău. Ceea ce este profund greșit, în opinia mea. Noi trebuie să ne conservăm valorile naționale într-un concept de deschidere față de celelalte popoare. Fără să fim xenofobi sau ultranaționaliști. Fără extreme!

Tudor Gheorghe face parte din patrimoniul nostru românesc. Și eu fac parte din categoria tinerilor români care respectă valorile și care doresc să le lase intacte, ca amintire, și generațiilor viitoare. Adevărul doare și nu este pentru toată lumea. Cine are urechi să audă, cine are ochi să vadă și cine are gură e liber să vorbească. Doar acesta este motivul pentru care susținem că vrem democrație… nu?

