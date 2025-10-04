Totodată dr. Alberts avertizează că soluțiile fungice din farmacii sunt puternice, dar sunt scumpe și pot avea reacții adverse locale, precum iritații sau alergii usturătoare. Îndeosebi persoanele care suferă de diverse boli complicate și care au probleme cu imunitatea trebuie să fie precaute în folosirea soluțiilor antifungice.

”Cremele și loțiunile din comerț au adesea un rezultate nesatisfăcător și ajungem până la urmă la medicația orală care reacții adverse în urma cărora cel mai adesea este afectat ficatul”, atrage atenția dr. Adina Alberts.

Cel mai simplu și ieftin remediu pentru ciuperca unghiei este bicarbonatul de sodiu, după cum recomandă dr. Adina Alberts. Ea recomandă să folosim acest tratament într-un mod consecvent timp de câteva luni de zile, seară de seară.

Iată cum trebuie folosit în mod corect pentru a fi eficient:

– se pregătește o periuță de dinți nouă și curată;

se umezește periuța cu apă și se presară cu bicarbonatul de sodiu;

– se freacă bine unghiile de la picioare cu periuța plină de bicarbonat, timp de un minut fiecare unghie;

– se lasă bicarbonatul peste noapte pe picioare, ne spălăm pe picioare înainte, nu după folosirea bicarbonatului.

Se repetă acest tratament seară de seară, timp de cel puțin trei luni, dar trebuie continuat mai multe luni de zile până când observăm că unghia devine tot mai albă și sănătoasă, iar partea bolnavă și îngălbenită de ciupercă crește și poate fi tăiată cu unghiera.

Sfaturile dr. Alberts pentru reușita tratamentului

Folosirea bicarbonatului seară de seară nu este suficientă, dacă nu ținem cont de o igienă strictă a picioarelor.

Dr. Adina Alberts ne sfătuiește să folosim șosetele și ciorapii doar o singură dată și apoi să îi spălăm după fiecare purtare, de preferat la 60 de grade în mașina de spălat. Sporii ciupercii care atacă unghia se impregnează în șosete și ciorapi unde pot rezista luni de zile sau chiar ani și ne putem îmbolnăvi din nou.

De asemenea, este important să folosim și un dezinfectant pentru încălțăminte și să pulverizăm soluția în pantofi și ghete aproape zilnic sau cel puțin la fiecare 3 – 4 zile de folosire.

Este foarte important să curățăm și spațiile dintre degete cu bicarbonat de sodiu și să menținem o igienă riguroasă a picioarelor. Ciuperca unghiei este foarte persistentă și rezistentă. Ea atacă patul unghiei, acel strat cornos dintre unghie și carne, unde poate rămâne ascunsă câteva luni de zile. Unghiile pot arăta sănătoase o vreme, dar ciuperca va reapărea dacă nu ținem cont de igiena strictă, de schimbarea ciorapilor zilnic și de periajul cu bicarbonat în fiecare seară pe termen lung.