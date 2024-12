Salata de Boeuf este o adevarata piesa de rezistenta a bucatariei romanesti, un preparat nelipsit de pe mesele festive, in special in perioada sarbatorilor de iarna sau a celor pascale. Intrata in cultura culinara a Romaniei, aceasta salata este un exemplu elocvent al felului in care gastronomia reuseste sa defineasca traditia si istoria unei tari.

Amestecul savuros de legume fierte, carne de vita, oua si muraturi, este completat de o maioneza delicioasa, iar combinatia de arome si texturi face din salata boeuf un aperitiv indragit, potrivit pentru orice ocazie speciala.

Numele aperitivului vine, de la cuvantul francez „boeuf”, care inseamna „vita”, unul dintre ingredientele principale ale acestei bunatati.

Cu ce poți înlocui maioneza

Gustul va semăna cu cel al maionezei, însă este mult mai sănătos.

Ingrediente:

pastă de susan:

zeamă de lămâie

sare

putina apă.

Se amestecă toate aceste ingrediente pănă obțineți o pastă omogenă, cu care puteți înlocui cu succes clasica maioneză din salata de boeuf.

Salata boeuf, rețetă

Ingrediente

1 kilogram rasol de vita cu os (dupa fierbere si dezosare vor ramane aproximativ 500-600 g de carne);

o bucata de os de vita cu maduva;

250 g cartofi rosii;

o ceapa mai mare;

500 g legume (pastarnac, morcov, telina, radacina de patrunjel, in proportii egale sau dupa gust);

150 g mazare verde din conserva (optional);

150 g castraveti murati;

o lingura de sare;

o lingurita de boabe de piper negru.

Mod de preparare reteta salata boeuf