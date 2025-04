Duminica Floriilor – Semnificatii

Duminica, 28 aprilie 2024, este Duminica Floriilor. Ortodocsii sarbatoresc Intrarea Domnului in Ierusalim. Cu o saptamana inaintea Patimilor Sale, Iisus Hristos a intrat in Ierusalim, pe un asin, inconjurat de cei 12 Apostoli ai sai. Multimea l-a intampinat cu ramuri de curmal, recunoscandu-l ca fiind adevaratul Mantuitor. Din aceasta zi, biserica oficiaza in fiecare seara Deniile, in amintirea zilelor din Saptamana Patimilor, credinciosii petrecandu-l prin slubje pe Iisus pe drumul Crucii, pana la moarte si inviere.

Ce nume se sarbatoresc de Florii

In Duminica Floriilor, toti crestinii ortodocsi ii serbeaza pe cei care poarta nume de floare. Pe langa traditionalele Florin / Florica si derivatele lor, tot ce are legatura cu lumea florilor va fi sarbatorit.

Astfel, le vei spune La multi ani persoanelor pe care le cheama:

– Anemona, Angelica, Afina



– Brandusa, Brad, Bradut, Bujor, Bujorel



– Camelia, Calin, Codrin, Codrina, Codrut, Codruta, Craita, Crina, Crin, Crinu, Crinuta, Crizantema, Crenguta



– Dalia, Delia (de la dalie), Dafina

Garofita, Gherghina, Gentiana, Ghiocel



– Hortensia



– Iris, Iasmin, Iasmina (derivate de la Iasomie)



– Lacramioara, Laur, Laura, Laurentiu, Laurian, Lauriana



– Liliana, Lilian (de la liliac sau de la crin – Lilly, in engleza)



– Malin, Malina, Margareta, Micsunica, Mugur, Mugurel



– Narcis, Narcisa



– Ortansa



– Panseluta, Petunia



– Romanita, Roza, Rozalia

– Stejarel



– Trandafir, Trandafira



– Violeta, Viorel, Viorela, Viorica, Veronica



– Zambila, Zambilica.