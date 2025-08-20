Berbec: 21 martie – 19 aprilie

Planeta farmecului magnetic va străbate sectorul tău creativ și romantic până la finalul verii. Venus în Leu te va provoca să flirtezi, să te aventurezi în lumea întâlnirilor sau să reaprinzi scânteia pasiunii în relațiile de lungă durată. Ești menită să spui „da”, să te joci și să creezi amintiri pline de distracție și neuitate înainte ca vara să se stingă.

Taur: 20 aprilie – 20 mai

Ești pregătită să-ți adâncești rădăcinile, să găsești un sentiment de apartenență alături de familie și să construiești legături alese. Intimitatea, profunzimea și liniștea sufletească sunt priorități. Venus în Leu îți va cere să te concentrezi pe viața ta domestică și pe conexiunile cele mai apropiate.

Acest lucru se poate manifesta prin redecorarea spațiului tău, vindecarea rănilor interioare și găsirea unei armonii mai profunde cu persoanele dragi și compatibile din viața ta.

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

Ești concentrată pe puterea cuvintelor înainte ca vara să se încheie. Venus în Leu îți va aduce binecuvântări prin autoexprimare, dialog deschis, conversații profunde și conexiuni sociale magnetice.

Ieși și explorează-ți comunitatea locală, nu știi niciodată peste cine poți da, fie că e vorba de o oportunitate profesională sau de o prietenie nouă.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

Grijile legate de bani încep să se diminueze odată ce Venus intră în sectorul tău financiar, aducând mai multă stabilitate emoțională și liniște. Venus în Leu îți binecuvântează finalul verii printr-un flux financiar mai generos, valorificarea creativității tale și construirea unor conexiuni de afaceri puternice, arată Yourtango.com.

Înainte ca sezonul cald să se încheie, vei observa îmbunătățiri în stima de sine, în sistemul tău de valori, în datorii sau venituri.

Leu: 23 iulie – 22 august

În mod natural, tranzitul lui Venus prin semnul tău aduce mult noroc la finalul verii. Ești radiantă, strălucești și te simți încrezător în pielea ta. Identitatea ta și drumul în viață capătă un plus de magnetism, atrăgând conexiuni pozitive, oportunități și experiențe care îți întăresc încrederea în tine. Se deschid uși noi, deoarece oamenii sunt atrași de lumina ta.

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

Descoperi binecuvântări tăcute, subtile. Finalul verii îți cere să prioritizezi vindecarea interioară și să închizi ușile care nu-ți mai oferă liniște sufletească. Intuiția ta este mai ascuțită, permițând revelații spirituale mai profunde. Ești pregătită să-ți eliberezi inima, găsind o iubire de sine mai profundă și o acceptare autentică.

Balanță: 23 septembrie – 23 octombrie

Pe măsură ce Venus tranzitează sectorul tău social și al visurilor tale mărețe, găsești binecuvântări în prietenii, rețelele și conexiunile tale. Înainte ca vara să se încheie, ești pregătit să te aduni cu oameni care gândesc la fel ca tine și care îți deblochează noi niveluri ale potențialului tău.

Bucuria neașteptată îți permite să sărbătorești cât de departe ai ajuns, aducând speranță pentru ceea ce urmează.

Scorpion: 24 octombrie – 21 noiembrie

Venus în casa a 10-a îți face munca admirată. Până la finalul verii, este posibil să primești laude, să câștigi vizibilitate sau să ți se ofere o oportunitate profesională interesantă, spune Astrology.com.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Găsești expansiune prin învățare, aventură și evoluție spirituală. Călătoriile îți sunt în gând înainte ca vara să se încheie, fie că planifici deplasări reale, fie că urmează să faci pași metaforici în afara zonei tale de confort. Spune „da” noilor orizonturi, deschizându-ți mintea, trupul și sufletul către o armonie perfectă.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Pe măsură ce Venus tranzitează Leul, găsești binecuvântări mai profunde. Intimitatea capătă un sens mai profund, apropierea și resursele împărtășite devin importante. Vezi în cine poți avea încredere și depui eforturi maxime pentru a consolida aceste legături. Până la sfârșitul verii, investițiile emoționale profunde vor da roade, la fel și sprijinul financiar care sosește.

