Un studiu clinic inovator a dezvăluit efectele colesterolului și ale grăsimilor saturate, concluzionând că ouăle pot fi mult mai puțin dăunătoare - și potențial mai benefice - decât se credea anterior, potrivit New Atlas.

Concluziile au fost că ouăle nu cresc colesterolul „rău” (LDL) atunci când sunt consumate într-o dietă săracă în grăsimi saturate. Cercetătorii au comparat trei diete – cu ouă, fără ouă și de control – și au descoperit că grăsimile saturate, nu colesterolul din ouă, sunt principalul vinovat pentru creșterea LDL.

Este vorba despre un studiu realizat în premieră mondială și publicat în The American Journal of Clinical Nutrition, în care cercetătorii de la University of South Australia (UniSA) au analizat impactul independent al colesterolului alimentar și al grăsimilor saturate asupra nivelului colesterolului „rău” - lipoproteina cu densitate scăzută sau LDL, scrie Adevarul.ro

Rezultatul studiului

Autorii studiului au descoperit că până și consumul a două ouă pe zi, într-o dietă generală bogată în colesterol, dar săracă în grăsimi saturate, a redus nivelurile de LDL și riscul de boli cardiovasculare.

„Ouăle au fost mult timp nedreptățite de sfaturi dietetice învechite”, a declarat cercetătorul principal Jon Buckley, profesor la UniSA:

„Ele sunt unice - bogate în colesterol, da, dar sărace în grăsimi saturate”.

Totuși, nivelul lor de colesterol este cel care a determinat adesea oamenii să pună la îndoială locul lor într-o dietă sănătoasă.

În cadrul studiului, 61 de adulți sănătoși au încercat fiecare trei diete diferite timp de cinci săptămâni, cu pauze între ele pentru a permite o resetare. Toate dietele conțineau aceeași cantitate zilnică de calorii, însă conținutul de colesterol și grăsimi saturate era diferit.

Cercetărorii au constatat că dieta cu ouă a redus semnificativ colesterolul LDL, comparativ cu regimul de control (103,6 µg/dL comparativ cu 109,3 µg/dL), în timp ce în cazul regimului fără ouă nivelurile LDL au rămas aproximativ la fel ca în cazul regimului de control, chiar dacă nivelul colesterolului alimentar era mult mai scăzut, conform sursei.