Localnicii spun că „nu s-au respectat regulile. Nu s-au respectat si nu se respecta”.

Oamenii sunt conștienți că, dacă ar fi respectat măsurile impuse de pandemie sau dacă s-ar fi vaccinat în număr mai mare, nu ar fi ajuns în situația asta.

O femeie a declarat, pentru Realitatea PLUS, că respectă toate regulile de prevenție, „mai ales ca am sotul cu handicap acasa si nu-mi permit sa duc un microb. Mergem la medic, mai intrebam ce e bine ce nu e bine”. În același timp, mărturisește că încă nu s-a vaccinat: „Soțul nu are voie si atunci nu stiu ce decizie sa iau”.

Primarul din Bragadiru spune că una din cauzele ratei uriașe de infectare este și faptul că zeci de mii de oameni tranzitează zilnic orașul.

„Motivele pentru care rata este foarte mare in Bragadiru sunt simple. Avem 35.000 de locuitori cu acte, dar in realitate suntem 90.000. Tranzitul foarte mare al orasului spre Bucuresti, al persoanelor care lucreaza duce la infectarea asta masiva. Dar eu zic ca o sa trecem peste acest moment. Avem centrul de vaccinare, oamenii au inceput sa se vaccineze, am luat masurile necesare de combatere”, a declarat primarul orașului Bragadiru, Gabriel Lupulescu, pentru Realitatea PLUS.