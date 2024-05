Locația exactă a Muntelui Sinai a fost mult timp subiect de dezbateri intense între experți religioși și academicieni. Recent, muntele Karkom a câștigat atenția publicului datorită acestui fenomen natural anual, care atrage atât arheologi, cât și entuziaști ai naturii. În fiecare an, pe 21 decembrie, de solstițiul de iarnă, fenomenul „rugului aprins” devine vizibil.

În această zi, când Soarele se află la cea mai mică înălțime maximă pe cer, la amiază, lumina solară coboară într-o vale adâncă de pe Karkom, creând o aură ciudată de lumină pe o față stâncoasă a muntelui, exact în dreptul unei firide.

Această aură, asemănătoare unei flăcări care pâlpâie pe stânci, a fost denumită „Burning Bush” (n.r. – „rugul aprins”). Unii cred că acest fenomen ar putea explica focul supranatural pe care Moise l-a văzut pe muntele sfânt, când Dumnezeu i-a vorbit pentru prima dată, și unde a primit ulterior cele Zece Porunci. Tufa aprinsă, care arde fără să se mistuie, este un simbol important în iudaism, reprezentând viața veșnică.

Muntele Sinai a captivat atenția arheologilor de multă vreme. Arheologul italian Emmanuele Anati a descoperit mii de sculpturi în stâncă în timpul cercetărilor sale pe platoul muntelui Karkom, la aproape 800 de metri deasupra nivelului mării. Printre aceste descoperiri se numără desene, tăblițe testamentare și alte referințe biblice. Anati a identificat și un altar pentru ofrande, cu rămășițele a 12 stâlpi de piatră.

Accesul pe muntele Karkom este de obicei limitat, deoarece trecerea se face printr-o bază militară. Drumul asfaltat care scurtează călătoria a fost în mare parte închis traficului civil în ultimii ani din cauza pericolului de atentate ale militanților islamiști din Sinai.

În decembrie 2021, militarii au deschis temporar drumul asfaltat pentru a permite trecerea căutătorilor „rugului aprins”. Cu toate acestea, fără binoclu sau „viziune biblică”, vizitatorii sunt uneori dezamăgiți, deoarece aureola din jurul gurii peșterii nu pare „de foc”.

