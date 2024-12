Care sunt principalele 5 efecte negative pe care scandalurile dintre parinti le au asupra copilului care asista la ele – de la cele mai mici la cele mai mari si serioase – conform specialistilor in psihologie.

Copilul poate sa nu stie sa se descurce intr-o situatie conflictuala

Poate fi in regula sa te mai ciondanesti ocazional in fata copilului pe subiecte minore ca miza. Pe cine pacalim? Nu traim intr-o lume perfecta. Cand ele apar, discutiile din familie pot fi o ocazie de a-i arata copilului cum se comunica si cum sa invete si el sa gestioneze un conflict verbal cu cineva. Poti fi un model pentru el folosind mai degraba argumente constructive decat distructive in timpul conflictului.

Arta de a avea opinii diferite de cineva consta in a incerca sa ramai calm, respectuos. Sa gestionezi problema si sa iti sustii punctul de vedere chiar daca asta poate insemna sa iei pentru un timp distanta fata de cel cu care te certi. Astfel, emotiile nu vor escalada intr-o cearta cumplita.

Cand va certati in fata copilului, neaparat sa va cereti iertare unul altuia la sfarsit. Si tot in fata lui sa va si impacati. Daca nu veti face asa, copilul nu va invata sa stapaneasca situatiile conflictuale din viata sa.

Copilul devine stresat si ingrijorat

Oamenii mari cred ca un copil nu are de ce sa fie stresat ca ei se cearta. In fond, nu e despre el, nu il priveste pe el. In foarte multe cazuri parintii certareti nici nu intentioneaza sa se desparta. Deci cred ca nu afecteaza viata copilului lor. Cu toate astea, cand parintii se cearta, mediul din familie devine toxic din punct de vedere emotional. Iar pentru copii asta inseamna suparare si mult stres pe care ei nu stiu sa il recunoasca si sa il gestioneze. Mintea lor e plina de intrebari. Ce se va intampla de data asta? Oare parintii ma mai iubesc? Oare parintii mei vor divorta? Cu mine ce se va intampla?

Conform unui studiu realizat de KidsHealth, aproximativ 25% dintre copiii chestionati au spus ca au devenit violenti cand s-au simtit stresati, coplesiti si suparati pe parinti: au lovit, au muscat sau s-au dat cu capul de ceva. Cand copiii sunt la varsta scolii, parintii si profesorii trebuie sa urmareasca diversi indicatori de interiorizare (de regula la fete) sau de agresivitate (de regula la baieti) ca semne ale tulburarilor lor cauzate de stresul din familie.

La copilul prescolar trebuie sa se identifice semnele de ingrijorare din sufletul lui urmarind daca face accese de isterii specifice acestei varste mai des decat ceilalti copii.

Performanta scolara a copilului are de suferit

Stresul provocat de certurile din familie poate duce la tulburari emotionale pentru toata lumea implicata. Mintea copilului se poate concentra mai mult la discutia care a avut loc acasa. El se gandeste la conflictul din familie si la ce inseamna pentru integritatea familiei. Si mai putin la ce se intampla in timpul orelor de scoala.

Unii copii incep sa dea semne de abilitati reduse de rezolvare a problemelor si probleme de memorie direct proportionale cu nivelul de tensiune de acasa, spun specialistii.

La copiii de clasa a treia, a patra si a cincea studiul realizat de Institutul National de Cercetare Economica arata faptul ca cei ce traiau intr-un mediu conflictual au luat rezultate mult mai slabe la scriere si matematica si aveau mari probleme de disciplina.

Copilul poate avea tulburari de ordin psihologic, dar si probleme de sanatate

Cand au loc dispute acasa, fie ca sunt intre parinti, sau intre un parinte si copil, sau intre toti trei, copiii de regula se aleg cu cele mai multe rani.

Scandalurile cu tipat, jignit, blesteme, injuraturi, supun copiii unui risc crescut de probleme sociale si psihologice viitoare. Acestea includ anxietatea, depresia, agresivitatea, respect scazut de sine si probleme in a interactiona si relationa cu colegii. Daca mai apar si violente fizice, copilul are mari sanse ca, pe termen lung, sa dezvolte probleme fizice (cardiovasculare, endocrine si ale sistemului imunitar). Dar si / sau probleme de sanatate mentala, scrie sfatulparintilor.ro.

Impactul conflictelor parintesti asupra copilului poate fi de lunga durata

Disputele din familie pot parea minore, dar efectele lor pot fi pe termen lung. Conform unui studiu publicat in Jurnalul Academiei Americane pentru psihiatria copilului si adolescentului, adolescentii care au fost expusi conflictelor dese dintre parintii lor au avut de suferit multi ani de pe urma efectelor psihologice.