Ce declara Bănicioiu în 2015, după tragedia de la clubul „Colectiv”

În zilele ce au urmat incendiului, fostul ministru al Sănătății declara:

„Nu avem nevoie de nimic în acest moment. Medicii noștri pot gestiona situația. Din Franța și din Germania, deci am primit din foarte multe părți astfel de solicitări (...) momentan noi ne descurcăm foarte bine, iar medicii noștri pot face față cu brio oricărei situații. Nu este nicio diferență între medicii care au venit și medicii de aici”, citat de Realitatea PLUS.

Ulterior, din 7 noiembrie, când deja muriseră 38 de răniți , Bănicioiu a revenit spunând că nu a spus niciodată că nu e nevoie de ajutor extern.

După incendiul din clubul Colectiv din București, din seara zilei de vineri, 30 octombrie 2015, au murit 64 de oameni, majoritatea tineri. Lor li s-a adăugat al 65-lea, după un an și jumătate. S-a sinucis în iulie 2017. Avea 36 de ani și își pierduse prietena în incendiul din Colectiv.

După patru ani..., Bănicioiu a declarat că a făcut tot ce se putea. Pe 6 decembrie 2019, fostul ministru al Sănătății a ajuns la Parchetul General, după ce a fost citat pentru a doua oară în dosarul Colectiv, pentru a spune cum s-au derulat operațiunile de salvare după incendiul din clubul bucureștean.

La ieșire, Bănicioiu a fost certat de un supraviețuitor de la Colectiv, care i-a strigat: "De ce ne-ați lăsat să murim ca niște câini?".

"Și eu și celalți am fi vrut să facem mai mult. Am făcut tot ce era posibil omenește. Nu am refuzat niciun ajutor. Noi am spus din primul moment că asigurăm tot costul tratamentului. Am făcut tot ceea ce era omenește posibil și eu, și doctorii. Nu acuzați salvatorii. Eu nu am făcut spitale. Noi am trimis afară toți pacienții. Medicul decidea când pleacă pacienții", a declarat Bănicioiu la ieșirea de la Parchetul General.