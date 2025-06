Pe locul I la capitolul bogăție se află viceprim-ministrul Dragoș Anastasiu. Acesta are afaceri toatale de 84 de milioane de lei, pe anul 2024, profitul fiind de 10 milioane de lei, adică 2 milioane de euro și are acțiuni la mai multe firme.

În topul celor mai bogați membri ai Guvernului Bolojan se află și Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, care are un apartament și o mașină în leasing, dar și 15.000 de euro în cont, acțiuni și pensii private de peste 100.000 de lei. Mai mult, acesta are peste 150.000 de euro pe an venituri de europarlamentar.

Daniel David, ministrul Educației, deține mai multe apartamente în Cluj, două case de vacanță și mașini, dar și 2 milioane de lei în conturi, bani care provin din activitatea universitară, consultanță și premii.

În topul miniștrilor bogați se află și Radu Miruță, ministrul Economiei. Acesta posedă două apartamente în Târgu Jiu, terenuri, patru mașini, iar în conturi are 1,5 milioane de lei și 150.000 de dolari.

La rândul său, Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, deține patru apartamente în coproprietate, două în București și două în Pitești, peste 150.000 de lei și 50.000 de dolari în conturi. Mai mult, USR-istul are un venit de 260.000 de lei din salarii, chirii și dividende.

Lista celor mai bogați membri ai noului guvern este completată de Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe. Aceasta nu deține bunuri pe numele său, însă soțul are două clădiri și un apartament în Grecia, dar și un teren. Totodată, soțul Oanei Țoiu deține conturi bancare și pensie privată de 120.000 de lei.

Cu toate acestea, noul ministru de Externe, are venituri de 141.518 de lei din activitate parlamentară.