Frunzele de varză, beneficii

Frunzele de varza sunt utilizate pentru o gama larga de probleme inflamatorii si dureri, cum ar fi:

Durerile articulare si reumatismul: Ajuta la reducerea inflamatiei si a rigiditatii articulare.

Entorse si lovituri: Pot diminua umflaturile si accelera vindecarea.

Inflamatiile sanilor (mastita): Folosite de multe femei care alapteaza pentru a calma sanii inflamati si durerosi.

Artrita: Datorita efectului sau antiinflamator, poate ameliora simptomele artritei.

Inflamatii ale pielii: Poate fi utila in cazul intepaturilor de insecte, arsurilor minore sau iritatiilor.

Beneficii sustinute de stiinta

Desi utilizarea frunzelor de varza este o practica traditionala, cercetarile recente confirma eficienta lor. Studii preliminare au aratat ca aplicarea frunzelor de varza poate reduce semnificativ durerile si inflamatiile, in special in cazul persoanelor cu osteoartrita. In plus, lipsa efectelor secundare le face o alternativa sigura la medicamentele antiinflamatoare.

Precautii

Desi frunza de varza este considerata sigura, exista cateva lucruri de luat in considerare:

Asigura-te ca pielea nu este alergica sau sensibila la contactul cu sucul de varza.

Evita aplicarea pe rani deschise sau zone cu infectii severe.

Daca simptomele persista sau se agraveaza, consulta un medic.

Frunza de varza este un remediu natural simplu si eficient pentru reducerea inflamatiilor si calmarea durerilor. De asemenea, nu uita ca si consumul ei este extrem de benefic. Aceasta contine numerosi fitonutrienti care pot ajuta la reducerea inflamatiei cronice. De exemplu, potrivit Fundatiei pentru artrita, o dieta plina cu fructe si legume bogate in antociani, cum ar fi varza, ar trebui sa faca parte din regimul zilnic al unui pacient cu artrita. Aceste tipuri de alimente antiinflamatoare pot ajuta la tratarea naturala a inflamatiei artritei si a complicasiilor artritice, conform sfatnaturist.ro.