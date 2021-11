Tânărul și-a vândut un rinichi, pe piața neagră, cu 3.200 de dolari. Ulterior, și-a achiziționat un smartphone și o tabletă. Adolescentul fusese abordat pe internet, de un bărbat, care i-a oferit bani în schimbul organului, care a ajuns la un beneficiar anonim.

Dupa ce a fost operat, pentru ca se simtea rau, tânărul a ajuns la un spital adevarat, dar funcţia renală îi fusese deja afectată grav. De atunci, Wang şi-a petrecut viaţa stând mai mult în pat şi face dializă.

Între timp, cel care a intermediat operaţia şi reprezentanţii spitalului ilegal au fost aduşi în faţa justiţiei, iar familia lui Wang a primit despăgubiri consistente. Asta nu schimbă, însă, faptul că sănătatea tânărului, acum în vârstă de 24 de ani, a fost compromisă iremediabil.

La scurt timp, tânărul a povestit autorităților tot ce s-a întâmplat, iar nouă persoane au fost puse sub acuzare pentru vătămare intenționată și comerț cu organe. După câteva luni, adolescentul a suferit o infecție la rinichiul care i-a rămas, ce a dus la insufieciența renală. Totul din cauza condițiilor insalubre unde a suferit intervenția ilegală de prelevare a rinichiului.

În prezent, tânărul se chinuie, pur și simplu, să trăiască. Face zilnic dializă, pentru că rinichiul rămas nu este capabil să facă față. Medicii au anunțat că acesta are nevoie urgent de un transplant de rinichi. Totodată, presa internațională anunță că un rinichi pe piața neagră costă în jur de 260.000 de dolari, de 80 de ori mai mult decât a primit adolescentul chinez.

''De ce am nevoie de un al doilea rinichi? Unul este suficient”, spunea atunci adolescentul, care ulterior a suferit de insuficiență renală.

Vanzarea de rinichi este practicata in China si in Thailanda. De obicei, donatorii primesc pentru un rinichi pana in 10.000 de euro.