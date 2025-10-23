"Astăzi, în jurul orei 16.10, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 3 au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că soțul acesteia a decedat.

Din primele cercetări s-a stabilit faptul că bărbatul în cauză, de 43 de ani, ar fi fost găsit spânzurat, în jurul orei 15.30, în locuința sa din municipiul Constanța.

Trupul neînsuflețit nu prezenta urme vizibile de violență, fiind transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cauzei decesului.

În cauză a fost întocmit dosar penal", a transmis Poliția Constanța.

Bărbatul s-ar fi luptat de mai mult timp cu o depresie, iar ipoteza suicidului este prima care se conturează, scrie Focus Press.

Și ZIUA de Constanța anunță faptul că directorul Daniel Popa s-ar fi sinucis, prin spânzurare.