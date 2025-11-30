Tragedia a avut loc în localitatea Domnești din județul Argeș, iar potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș, fata a fost găsită în stare de inconștiență în baie, de familia iubitului său care a sunat la 112, cerând intervenția unui echipaj de ambulanță.

Cadrele medicale ajunse la fața locului au efectuat manevre de resuscitare, însă fără rezultat.

”La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Secției de Poliție Rurală Domnești, împreună cu un specialist criminalist, din primele verificări rezultând că tânăra a fost găsită în stare de inconștiență, în baia imobilului unde locuia împreună cu prietenul său și cu familia acestuia. La fața locului a intervenit și un echipaj medical, care a efectuat manevre de resuscitare, însă fără rezultat, ulterior fiind constatat decesul”, au precizat oficialii IPJ.

Pamenii legii spun că nu au rezultat suspiciuni sau urme de violență, cauza decesului urmând să fie stabilită prin efectuarea unei autopsii medico-legale.

”Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în care polițiștii continuă cercetările, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș”, transmite IPJ.