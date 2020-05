Caz INEDIT în Singapore: bărbat condamnat la moarte prin Zoom

Punithan Genasan, un cetățean malaezian în vârstă de 37 de ani, a fost anunțat, la finalul săptămânii trecute, că va fi spânzurat pentru rolul central jucat în cadrul unei tranzacții cu heroină în 2011.“Pentru siguranța tuturor celor implicați în proceduri, audierea pentru cazul Procuratură vs Punithan A/L Genasan a avut loc prin videoconferință,” a precizat un purtător de cuvânt al Curții supreme din Singapore, care a invocat restricțiile impuse de autorități pentru a preveni răspândirea pandemiei de coronavirus.Acesta este primul caz în care o sentință de condamnare la moarte a fost pronunțată de la distanță în Singapore, a mai spus purtătorul de cuvânt.Un ONG din Nigeria, Fair Trials, a denunțat la începutul acestei luni pronunțarea primei sentințe din lume de condamnare la moarte printr-un astfel de sistem de videoconferință.Avocatul lui Genasan, Peter Fernando, a precizat că nu s-a opus pronunțării sentinței prin intermediul Zoom. Cu toate acestea, a spus el, clientul său are în vedere un apel împotriva verdictului.Firma californiană care deține aplicația Zoom nu a răspuns făcut niciun comentariu pe marginea acestei situații.O serie întreagă de procese au fost amânate în Singapore pe perioada carantinei impuse la începutul lui aprilie până în 1 iunie, fiind judecate doar cazurile esențiale.Singapore practică o politică de toleranță zero față de traficul de droguri și a spânzurat sute de oameni - printre care și zeci de străini - în astfel de cazuri.