În cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a indemnizației suportate de la bugetul de stat a fost de 536 de lei. Cele mai mari valori au fost înregistrate în județele: Maramureș (de 625 lei), Hunedoara (603 lei), Bistrița-Năsăud (598 lei), Cluj (594 lei) și Prahova (592 lei).



Cei mai mulți beneficiari ai acestei indemnizații erau în București, respectiv 39.347, și în județele Suceava (35.217 pensionari), Iași (31.390), Dolj (30.070), scrie raportul CNPP, citat de Agerpres.

În ceea ce privește pensionarii agricultori, indemnizația socială medie suportată de la bugetul de stat a fost de 358 de lei, valoarea cea mai mare fiind înregistrată în județele Ilfov (479 lei), Hunedoara (464 lei) și în Sectoarele 5 și 2 ale Capitalei (446 lei, respectiv 444 lei).



Potrivit datelor CNPP, numărul cel mai mare de beneficiari din rândul pensionarilor agricultori se înregistra în județul Iași (4.534 persoane), urmat de județele Botoșani (4.212), Suceava (2.694), Vaslui (2.654) și Olt (2.646).



CNPP precizează că beneficiarii sistemului public de pensii, ale căror venituri din pensii și indemnizații, cumulate, se situează sub valoarea de 1.281 de lei, încasează lunar această sumă, denumit "Indemnizație socială pentru pensionari", conform prevederilor Legii nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Raport al Avocatului Poporului: Veniturile vârstnicilor sunt în mare parte reprezentate de pensie, adesea insuficientă