Sentința, pronunțată în primă instanță, include și despăgubiri de 100.000 de euro pe care condamnatul trebuie să le plătească familiei victimei.

O crimă brutală, motivată de gelozie

Tragedia s-a petrecut într-un apartament din Timișoara, unde Andreea și Mirel locuiau împreună. Într-un acces de furie cauzat de gelozie, Mirel a atacat-o pe tânără cu două cuțite, aplicându-i 30 de lovituri, majoritatea în zona gâtului și a toracelui. Raportul medico-legal a indicat că victima s-a luptat până în ultima clipă pentru a-și salva viața.

După crimă, Mirel a încercat să-și șteargă urmele, schimbându-se de haine și fugind acasă, în Caraș-Severin, unde a fost găsit de polițiști la scurt timp după ce crima a fost raportată printr-un apel la 112.

Mărturia criminalului: „M-am enervat foarte tare”

În timpul audierilor, tânărul a recunoscut fapta și a explicat că totul a pornit de la un conflict legat de telefonul iubitei sale. Crezând că aceasta vorbește cu altcineva și după ce i-a cerut PIN-ul fără succes, Mirel a încercat să o împiedice să plece. În acel moment, Andreea i-a spus că vrea să se despartă, iar acest lucru l-a înfuriat peste măsură.

„Din luna octombrie am o relație de iubire cu Andreea iar în ultima lună am simțit-o mai distantă. În data de 22.03.2024, în timp ce ne aflam la apartamentul părinților mei, am observat că Andreea tasta pe telefon şi am crezut că vorbeşte cu cineva. Am întrebat-o cu cine discută, iar ea a refuzat să îmi spună cu cine se conversa. Am încercat să îi iau telefonul din mână şi ea l-a ținut strâns. Am reuşit totuşi să i-l iau și i-am spus Andreei să îmi spună codul PIN. A vrut să părăsească apartamentul și am încercat sa o opresc. A refuzat să mi-l dea şi mi-a spus că vrea să se despartă de mine.

Atunci când am auzit asta, m-am enervat foarte tare şi m-am dus în bucătărie, de unde am luat două cuțite oarecare şi m-am întors cu ele în dormitor. Andreea m-a lovit peste o mână, iar în acel moment m-am tăiat singur cu cuțitul la față. Totodată, m-a prins de lănţişorul pe care îl aveam la gât, care s-a rupt și a căzut pe pat. Îmi amintesc că am lovit-o de 5-6 ori”, a declarat el în fața anchetatorilor.

Sentința de 25 de ani de închisoare a fost pronunțată după mai multe amânări și nu este definitivă. În plus, instanța l-a obligat pe Mirel Dragomir să plătească despăgubiri materiale și morale părinților victimei. Expertiza psihiatrică a stabilit că acesta avea discernământ în momentul crimei, ceea ce a dus la respingerea oricărei posibilități de clemență.

Cazul a șocat întreaga comunitate din Timișoara, iar apropiații Andreei sunt devastați de pierderea ei. Tânăra, care avea vise mari pentru viitor, și-a găsit sfârșitul tragic în urma unei relații marcate de gelozie și violență.