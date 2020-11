Cătălin Predoiu, despre incendiul de la Piatra Neamț: ”E un dosar complex. E un dosar în care sunt foarte multe expertize de făcut”

"E un dosar complex şi, din ce date am, inclusiv date publice, îmi dau seama că e un dosar în care sunt foarte multe expertize de făcut. Expertizele presupun o anumită durată de timp până când îşi prezintă concluziile. Trebuie să avem răbdare cu concluziile acolo. Nu mă pot pot pronunţa, nu am competenţe în dosarul respectiv, dar din experienţă şi din ce date am, cred că trebuie să aşteptăm concluziile după ce aceste expertize. Procurorii ştiu mai bine aici”, a susținut ministrul Justiţiei, marți, într-o conferință de presă.

Primele rezultate din cadrul anchetei în tragedia de la Neamț ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție arată că în cauza privind incendiul declanșat în ziua de 14 noiembrie 2020 la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, în care se efectuează cercetări in rem cu privire la săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă, prevăzută de art. 192 alin. 1 și 3 din Codul penal și vătămare corporală din culpă, prevăzută de art. 196 alin. 1 și 4 din Codul penal, au fost efectuate în continuare activități de urmărire penală și anume: