Câtă drojdie se pune la gosoși

Pentru cei ce nu stiu, 25 grame de drodjie proaspata reprezinta echivalentul a 10 grame de drojdie uscata. De asemenea, trebuie sa mai stii ca 20 de grame de drojdie uscata reprezinta 14 grame de drojdie uscata instant.

Pentru a prepara cele mai bune gogosi o sa fie nevoie sa folosesti 50 de grame de drojdie proaspata sau 20 de grame de drojdie uscata

In cazul in care ai gasit doar drojdie uscata instant, o sa ai nevoie de 14 grame sau 2 pliculete, deoarece unul are 7 grame. Asadar, mare atentie si la acest aspect.

Rețetă de gogoși pufoase

Gogoșile se numără printre cele mai apreciate deserturi de la noi. Sunt cunoscute de toată lumea și nimeni nu ar putea refuza o gogoașă aburindă, apetisantă, cu aromă de lămâie sau portocală. Vă recomandăm o rețetă de gogoși pufoase la interior și rumene la exterior.

Ingrediente reșetă de gogoși pufoase:

550 grame de făină;

30 grame de lapte;

4 gălbenușuri;

4 linguri de zahăr;

40 grame de unt;

30 grame de drojdie;

30 grame de rom;

coajă de portocală;

coajă de lămâie;

puțină sare.

Mod de preparare- rețetă de gogoși pufoase

Se mixează gălbenușurile cu zahărul, până când devin spumoase. Se frământă făina cu untul și se amestecă cu laptele, drojdia, romul și gălbenușurile spumă și se frământă până se formează un aluat ce se desprinde de pe planșetă. Pentru aromă radeți în compoziție și coajă de lămâie sau de portocală.

Se va lăsa aluatul la dospit aproximativ 45 de minute. Când a terminat de dospit se va întinde o foaie de aproximativ 3 cm grosime și se va tăia cu forma pentru gogoși. Dacă nu aveți formă specială, puteți să folosiți un pahar sau o cană pentru a le tăia perfect rotunde.

Înainte să le tăiați, pudrați marginea paharului cu făină pentru a nu se lipi aluatul. După ce le-ați tăiat se mai lăsă puțin pe planșetă să mai dospească, apoi le puteți prăji în baie de ulei pe ambele părți, până când devin rumene și aurii.

Așezați-le pe o farfurie tapetată cu servețele pentru a absorbi surplusul de ulei, iar când s-au răcit le puteți pudra cu zahăr pudră.