Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat la începutul ședinței de Guvern de miercuri, 14 septembrie, că Executivul poate schimba „corpurile de iluminat care nu sunt eficiente”, în conformitate cu propunerile Comisiei Europene de a economisi energie.

Virgil Popescu a mărturisit că el plătește 120 de lei pentru energia electrică şi are acasă panouri fotovoltaice.

"Pentru a face economie la energia electrică primul lucru recomandat este schimbarea becurilor. Am mai spus, în paralel ar trebui ca Guvernul prin fondul de Mediu, există bani acolo, ar trebui să ajute populaţia ca să poată să-şi facă aceste mini-investiții. Să vedem unde este consumul. Consumul cel mai vizibil este iluminatul. Evident este loc suficient în România să schimbăm becurile cu corpuri de iluminat eficiente. Pentru persoanele fizice am recomandat schimbarea electrocasnicelor cu unele eficiente care au clasă A+. Eu personal mi-am schimbat înainte de iarna trecută şi fac economie 30% la consumul de gaz doar schimbând centrala. Mai am şi panouri fotovoltaice. Recomand cu căldură panourile fotovoltaice, se va vedea o scădere uluitoare a prețului la factură", a explicat ministrul Energiei.

Premierul Nicolae Ciucă a cerut ca aceste măsuri să fie prezentate de fiecare minister „peste două săptămâni” pentru a fi un exemplu în ceea ce privește reducerea risipei.

Comisia Europeană a anunţat planul prin care toate ţările membre, inclusiv România, trebuie să facă economie.