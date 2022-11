Exista un motiv pentru care orezul este cea mai consumata cereala din lume: e foarte versatil si poate fi adaptat la o gama larga de arome si meniuri. In plus, exista o varietate mare din care sa alegi – peste 120.000, scrie andreearaicu.ro.

Potrivit Food & Wine, orezul asigura o cincime din totalul caloriilor consumate la nivel global.

Orezul alb, cunoscut si sub denumirea de orez imbogatit, este unul dintre cele mai populare soiuri. E un orez rafinat, ceea ce inseamna ca a fost macinat pentru a indeparta coaja exterioara, straturile de tarate si germenii.

In ciuda raspandirii sale, acest orez tinde sa aiba o reputatie proasta din cauza procesarii sale, mai ales daca este comparat cu cel brun – poate ca ai auzit ca orezul alb reprezinta o sursa de „carbohidrati rai” si de calorii goale. Totusi, trebuie sa-l scoti complet din dieta?

Lauren Manaker, autoarea volumului „The First Time Mom’s Pregnancy Cookbook, The 7 Ingredient Healthy Pregnancy Cookbook, and Fueling Male Fertility”, a dezvaluit pentru EatThis patru efecte neasteptate ale consumului de orez, pozitive si negative:

1. S-ar putea sa ai mai multa energie

„Orezul alb e o sursa de carbohidrati, principalii furnizori de energie in organism. In plus, multe varietati de orez alb, cel putin in SUA, sunt fortificate cu vitamine B care pot sustine nivelurile de energie”, a explicat Manaker.

Conform unui studiu publicat de jurnalul stiintific Nutrients, toate vitaminele B, cu exceptia acidului folic, sunt implicate in cel putin un pas din sistemul de productie al energiei. Acestea fiind spuse, este important sa-ti asiguri necesarul de vitamine B pentru a capata energie – deficitul poate avea un efect negativ asupra sanatatii.

2. S-ar putea sa ingerezi arsenic

Arsenicul poate avea efecte neplacute asupra organismului daca este consumat intr-o cantitate mare. „Arsenicul a fost descoperit in orez, asa ca atunci cand consumi aceasta cereala, s-ar putea sa ingerezi si acest element”, a spus Manaker.

Desi orezul alb nu este la fel de bogat in arsenic precum cel brun, e important sa eviti consumul prea mare si sa te orientezi spre o varietate cat mai mare. Unele optiuni au un continut mai scazut de arsenic – merita sa incerci amarant, quinoa, bulgur si farro.

Poti sa verifici si care sunt nivelurile de arsenic in regiunea in care este cultivat orezul. De exemplu, orezul alb din California, India si Pakistan poate contine mai putin arsenic decat alte tipuri.

3. Vei avea oase mai puternice

„Stim cu totii, calciul si vitamina D sunt nutrienti importanti pentru sanatatea oaselor. Dar un erou al nutrientilor buni pentru sanatatea oaselor a fost descoperit in orezul alb – manganul”, a spus Manaker.

4. Ai putea fi predispusa la tulburari de metabolism

„Desi sunt necesare mai multe date, unele studii sugereaza ca exista o legatura intre consumul de orez alb si riscul sindromului metabolic”, a aratat Manaker.

Potrivit clincii Mayo, „sindromul metabolic este un cumul de conditii care se petrec simultan, crescand riscul de boli cardiace, atac cerebral si diabet de tip 2”. Afectiunile includ glicemia crescuta, excesul de grasime din jurul taliei, tensiune arteriala marita, valori anormale ale colesterolului si trigliceridelor.

Un studiu publicat de jurnalul stiintific Heart Asia a aratat ca persoanele care au consumat mai mult orez alb au un risc mai mare cu 30% de a dezvolta tulburari ale metabolismului. Prin urmare, daca esti predispusa la aceste afectiuni, e indicat sa renunti la orezul alb.