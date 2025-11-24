Cartofi țărănești de post cu ceapă

Ingrediente

1 kg cartofi albi (preferabil fermi, care nu se sfărâmă la fiert)

2 cepe mari, galbene

3 căței de usturoi (opțional, pentru aromă)

3 linguri ulei de floarea-soarelui sau ulei de rapiță

1 linguriță boia dulce

½ linguriță cimbru uscat

2 foi de dafin

½ linguriță piper negru proaspăt măcinat

sare, după gust

1 legătură mică de pătrunjel verde

Mod de preparare

Cartofii se spală bine și se curăță de coajă. Se taie cuburi potrivite și se pun la fiert în apă rece cu puțină sare. Se lasă să fiarbă aproximativ 12–15 minute, până când devin moi, dar nu se sfărâmă. Se scurg și se lasă deoparte, acoperiți ușor cu un capac pentru a se păstra calzi.

Într-o tigaie mare sau o cratiță cu fund gros, se încinge uleiul. Se adaugă ceapa tăiată solzișori și se prăjește la foc mic, amestecând des, până devine moale și ușor caramelizată (aproximativ 10 minute). Dacă se dorește, se adaugă usturoiul feliat subțire spre final, pentru un plus de aromă.

Se adaugă cartofii fierți peste ceapa caramelizată, amestecând cu grijă, fără a-i zdrobi. Se presară boiaua, cimbrul, piperul și se potrivește de sare. Se lasă totul pe foc încă 5–6 minute, amestecând din când în când, până când cartofii se rumenesc ușor și capătă gustul aromelor din ulei.

La final, se presară pătrunjelul tocat fin. Cartofii se servesc calzi, simpli sau alături de murături, salată verde ori o porție de varză acră călită.