realitatea plus

SURSĂ: realitatea plus

Carmen Dorobat a declarat că \"\" masca chirurgicală se poate purta o mai mică perioadă de timp și are o permeabilitate care este mai largă atunci când înconjoară nasul și gura, dar este mult mai ușor de suportat pentru persoanele care au boli cronice pulmonare și persoanele cardiace. Dar masca FFP2, evident, față de masca textilă, asigură o protecție mai bună și are mai multe straturi în ceea ce privește componența sa. În plus, o mască FFP2 poate fi purtată pentru o mai lungă perioadă de timp. Și aici este un avantaj pentru cei care trebuie să poarte masca mai mult timp pe parcursul unei zile. Dar este adevărat, că o persoană care este cardiacă, mergând pe stradă, ar suporta mai greu o mască de tip FFP2, deoarece peretele măștii este mai gros, și astfel se produce o respirație mai grea, mai dificilă, pentru utilizator. Spre exemplu, eu și colegii mei purtam aceasta masca și vă pot spune că nu afectează oxigenerea. Dar crează probleme la persoane care au deja disfuncții respiratorii\"\", a mai spus aceasta.

Carmen Dorobat a vorbit și despre valul de infectări cu OMICRON din România. Doctorul spune că are pacienți infectați cu noua tulpină.

\"\"Trebuie să vă spun că am primit multe telefoane despre infectări cu SARS Cov2, care ulterior s-au dovedit a fi reale, dar cu forme ușoare de boală. Cele mai multe sunt de la persoane venite recent din vacanță de crăciun. Nu aș spune încă de revelion, pentru că perioada aceasta vă apărea spre sfârșitul acestei săptămâni. Dar repet, sunt forme ușoare care pot fi tratate acasă. Deci până în momentul de față nu aș putea spune despre gravitatea și forma de boala pe care o face aceasta nouă tulpină OMICRON.

Trebuie să vă spun că în general nu se vor face secventieri să se vadă clar cu ce tulpina este infectat un pacient. Se fac teste, care arată doar dacă o persoană este infectată. Trebuie adăugat că cele mai multe infectări sunt acum la persoanele vaccinate. Am avut și persoane reinfectate cu Sars-Cov2, dar care au făcut toate forme ușoare\"\".

Medicul Carmen Dorobat a declarat că până în prezent nu a avut încă un pacient infectat cu FLURONA( gripa plus sars cov2).

\"\"Încă nu am avut pacienți infectați cu FLURONA, dar este posibil că acești pacienți să existe. Simptomele sunt foarte asemănătoare. La o persoană care are probleme deja existente de sănătate, se dublează riscul că aceasta să sufere de pe urma infectării cu FLURONA\"\", a mai adăugat Carmen Dorobat.