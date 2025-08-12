Vărsătorul este simbolul prieteniei şi al fraternităţii, întotdeauna nativii fiind dispuşi să dea o mână de ajutor – şi nu o fac numai din politeţe. Dominată de planetele Saturn şi Uranus, simbolizează priceperea şi înţelepciunea. Zodia este cunoscută ca fiind semnul geniului, numeroase celebrităţi ale lumii sunt născute în Vărsător sau au ascendent în această zodie.

Cei născuţi în această zodie au ca trăsătură dominantă dorinţa de schimbare, de modernitate, mergând până la excentricitate. Animat de dorinţa apartenenţei la “valul social”, Vărsătorul îşi va forma, încă din copilărie, un univers în care normele de conduită sunt cele ale adevăratei independenţe şi ale exprimării libere a ceea ce gândeşte, considerând că ceea ce oamenii numesc principii nu sunt decât nişte constrângeri şi limitări, care-l opresc din evoluţie.

Vărsătorul simte o nevoie acută de a-şi face prieteni cât mai mulţi şi nu suportă în niciun fel izolarea. El, însă, nu se va schimba pentru nimeni, trebuie să-l accepţi aşa cum este sau să renunţi la prietenia sa, potrivit www.eastrolog.ro.

Este o persoană de încredere când face parte dintr-o echipă, dar nu îi place să se simtă forţat. Este încăpăţânat şi inflexibil în unele privinţe, dar poate lucra bine într-un grup mai mare. Este o persoană extrem de intuitivă, simte apropierea unui pericol şi dezvoltă o antipatie instinctivă pentru oricine ar putea să-i facă rău. Acest spirit de autoapărare şi conservare îi influenţează puternic caracterul.

