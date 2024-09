Este unanim acceptat faptul ca masa de scris trebuie sa-i vina scolarului pana la mijlocul pieptului. In cazul in care s-a optat pentru un birou mai inalt, avandu-se in vedere faptul ca micul scolar va creste foarte repede, acesta trebuie sa fie prevazut cu un suport pe care copilul sa isi poata sprijini picioarele. Coatele pot sta liber pe birou sau pot depasi marginile acestuia, cum i se pare pustiului mai comod.



In functie de sursa de lumina (naturala ziua si artificiala seara) biroul se asaza in asa fel incat lumina sa cada pe suprafata ei, fara a arunca umbre de la maini. Pentru dreptaci, lumina trebuie sa cada de sus si din stanga, pentru stangaci, din dreapta. Acordati atentie deosebita suportului pentru cartile de scoala – este esential sa va dotati pustiul cu asa ceva pentru a-i proteja ochii. Acest suport va trebui sa-l asezati nu in mijlocul mesei, ci cat mai aproape de ochii copilului. In mijloc trebuie sa stea caietul si nu oricum, ci inclinat intr-un unghi de 45 – 55° spre stanga atat pentru dreptaci, cat si pentru stangaci.

Perceperea timpului, diferita

Timpul este cel mai mare dusman al tuturor elevilor. In timp ce pustilor li se pare ca au stat la masa de scris "o eternitate", parintilor li se pare ca timpul petrecut cu lectiile este prea scurt.



Dreptate au si unii, si ceilalti. Copilului ii este greu sa stea ore in sir in aceeasi pozitie, aplecat deasupra cartii sau a caietului.

Timpul dedicat efectuarii exercitiilor de scriere nu trebuie sa depaseasca 5 – 7 minute, caci importante nu sunt viteza si cantitatea literelor scrise, ci corectitudinea si acuratetea cu care au fost facute.



Fireste, dupa cateva momente de odihna, exercitiul poate fi reluat si continuat pana ce va fi executat intr-un mod multumitor. Pentru a nu ajunge la controverse – dvs. doriti continuarea lectiei, iar micul scolar se opune cu inversunare – stabiliti de la bun inceput o anumita perioada de timp in care vor fi efectuate lectiile. Sigur, sunt frecvente situatiile in care prescolarii si chiar scolarii nu se pot orienta pe cadranul ceasului.

