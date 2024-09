Idei pentru un mic dejun pe care il poti pregati de seara

Stiu ca timpul este una dintre principalele probleme atunci cand vine vorba despre micul dejun, iar tendinta este sa sarim peste aceasta masa atat de importanta si sa compensam mai tarziu, eventual cu junk food. In cazul copiilor nostri, micul dejun este inlocuit cu cornuri cu ciocolata, alimente procesate sau cu o incarcare a mesei de seara, ceea ce nu este deloc in regula din punct de vedere nutritional.

Daca sunteti genul de familie pentru care diminetile sunt grele si sunteti mereu in criza de timp, te sfatuiesc sa pregatesti cu o seara inainte alimentele pentru micul dejun.

Astfel, poti fierbe cu o seara inainte ouale, poti curata castravetii, spala rosiile si pregati curcanul pentru sandwich. De asemenea, poti pregati chiar si pentru 2 saptamani granola cu multe nuci, pentru grasimile bune pe care le contin, oferindu-i copilului tau aceasta alternativa sanatoasa si absolut gustoasa pentru micul dejun.

Briose, tarte si clatite pentru un mic dejun delicios

Daca vrei sa te aventurezi in bucatarie, iti recomand cateva preparate delicioase pe care le poti pregati dimineata: briose cu branza proaspata de vaci si diverse legume. Daca le pregatesti de duminica, ii poti da copilului tau chiar si 2 zile din ele. De asemenea, tartele cu fructe sunt o alta alternativa gustoasa si satioasa pe care o poti pregati din weekend pentru urmatoarele 2-3 zile. Nu in ultimul rand poti face si clatite reci pe care sa le pastrezi in frigider si pe care le poti umple dimineata cu branza de vaci, miere, fructe, nuci.

