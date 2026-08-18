Captură uriașă în Delta Dunării: doi pescari au prins un somn estimat la peste 100 de kilograme și peste 2 metri

O partidă de pescuit în Delta Dunării s-a transformat într-o experiență greu de uitat pentru doi pescari din Tulcea. Cosmin Iordache și Claudiu Iulian Iurașcu au reușit să aducă lângă barcă un somn uriaș, estimat la peste doi metri și aproximativ 100 de kilograme. Captura a fost realizată în zona Ceatal Chilia și este cea mai mare obținută până acum de cei doi. După fotografii și momentul de bucurie, pescarii au eliberat exemplarul în Dunăre.
Dimensiunile peștelui rămân estimări
Somnul nu a fost cântărit și nici măsurat cu ruleta, astfel că dimensiunile sale nu pot fi confirmate oficial. Cei doi pescari estimează că exemplarul avea peste doi metri lungime și în jur de 100 de kilograme. Peștele a fost văzut și de pescarul experimentat Zoran Wiener, care l-ar fi evaluat la aproximativ 2,30 metri și peste 100 de kilograme. În lipsa unor măsurători exacte, captura nu poate fi prezentată drept un record certificat, însă ar fi cea mai mare prinsă vreodată de echipa tulceană.
„Da, acest pește este cea mai mare captură a noastră. Peștele nu a fost cântărit și măsurat. Noi estimăm că are în jur de 100 de kilograme și peste doi metri. Un pescar profesionist cu experiență, Zoran Wiener, l-a estimat la 2,30 metri și peste 100 de kilograme”, a declarat Cosmin Iordache.
Somnul uriaș a fost prins la clonc
Exemplarul a fost capturat cu ajutorul cloncului, o tehnică de pescuit folosită în special pentru somn. Cosmin Iordache și Claudiu Iulian Iurașcu au început să practice această metodă în primăvara anului trecut. Pentru această partidă au folosit o lansetă Insomnia Z9, o mulinetă Penn Slammer și un fir textil Madcat de 0,5 milimetri. Aducerea unui pește atât de mare lângă barcă a presupus un drill dificil, în care orice greșeală putea duce la pierderea capturii, conform OradeTulcea.ro.
În urmă cu un an, cei doi au prins un alt somn, pe care l-au estimat la aproximativ 60 de kilograme. Noul exemplar ar fi fost însă mult mai mare. „Anul trecut am avut o captură de aproximativ 60 de kilograme. Acesta îl depășește cu mult”, a explicat pescarul.
Captura s-a întors în Dunăre
După ce au adus somnul lângă barcă, pescarii au hotărât să îl elibereze. Aceeași decizie au luat-o și anul trecut în cazul exemplarului estimat la 60 de kilograme. „Considerăm că bucuria drill-ului cu un exemplar capital trebuie completată de emoția eliberării lui. Așadar, ambele exemplare au fost eliberate, dar și mulți alți pești prinși de noi”, au explicat cei doi.
Cosmin Iordache precizează că echipa nu practică în mod exclusiv sistemul „prinde și eliberează”. Cei doi pescari aleg însă să redea apei multe dintre exemplarele capturate. „De reținut că nu ne declarăm pescari exclusiv catch & release, dar eliberăm multe capturi”, a explicat acesta. În cazul somnului uriaș de la Ceatal Chilia, decizia a fost luată imediat, iar peștele s-a întors în Dunăre.
Cine sunt pescarii de la Catfish-Zander Delta Strike
În spatele echipei Catfish-Zander Delta Strike se află Cosmin Iordache și Claudiu Iulian Iurașcu. Amândoi pescuiesc de mulți ani în Delta Dunării, însă în actuala formulă ies împreună pe apă de aproximativ trei ani. În 2026 au decis să dea un nume pasiunii lor și au format Catfish-Zander Delta Strike. Cei doi descriu proiectul drept o echipă de pescuit sportiv amator.