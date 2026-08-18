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Locale· 2 min citire
Un polițist din Timișoara, suspectat că proteja o grupare de hoți. Mascații au descins la mai multe adrese
Percheziții în Timiș/ Sursa foto: Paginadetimis.ro
O amplă operațiune a avut loc în Timiș, unde anchetatorii au făcut percheziții la locuințele mai multor persoane suspectate de furturi din case. Gruparea vizată ar fi fost formată din șase persoane și s-ar afla în spatele mai multor spargeri. Printre suspecți se află și un agent de 32 de ani de la Secția 5 Poliție Timișoara. În total, nouă persoane urmează să fie duse la audieri.
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