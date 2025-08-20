. Acesta reclamă lipsa de transparență privind supracontractarea reală și cere explicații despre cine a aprobat angajamente de zeci de miliarde de euro fără resurse și de ce vinovații nu răspund penal și civil.

Petrișor Peiu afirmă că noul executiv condus de Ilie Bolojan a dat peste cap întreg mecanismul de finanțare a proiectelor europene. Acesta vorbește despre o ordonanță care contrazice atât principiile democratice, cât și cadrul legislativ folosit până acum.

„Guvernul Bolojan a adoptat ordonanța privind gestionarea PNRR, o lovitură majoră dată tuturor principiilor și legilor care au guvernat până acum finanțarea proiectelor cu fonduri europene. Dar și o lovitură dată principiilor politice și democratice din România.”

Contracte electorale fără acoperire financiară

Liderul senatorilor AUR avertizează că noile prevederi dau undă verde oricărui guvern să încheie contracte în preajma alegerilor, chiar și în lipsa resurselor financiare necesare, urmând ca ulterior să le suspende.

De azi înainte, orice partid aflat la guvernare va putea încheia, înainte de alegeri, oricâte contracte de lucrări va dori, fără a avea resursa financiară disponibilă iar, după câștigarea alegerilor, va putea, pur și simplu, „suspenda” toate contractele semnate!

Un precedent periculos pentru întreaga țară

Peiu consideră că prin această ordonanță România intră pe un teren nesigur, deoarece se creează o practică ce poate afecta orice guvernare viitoare.

„Guvernul Bolojan a creat un precedent extrem de periculos”, avertizează Petrișor Peiu.

Argumentul oficial: supracontractarea PNRR

Executivul și-a justificat decizia prin existența unor angajamente peste puterea bugetului național, care nu ar putea fi duse la bun sfârșit.

Ca motivație se invocă „o supracontractare masivă și necorelată cu realitățile bugetare a

proiectelor de infrastructură finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)” și astfel „a fost creat un portofoliu de angajamente financiare viitoare

care depășește în mod manifest capacitatea de susținere a bugetului național”

Ce prevede ordonanța adoptată de guvern

Senatorul AUR a enumerat punctual principalele decizii care blochează sau suspendă procedurile legate de PNRR, dar lasă guvernului puterea de a decide prin derogări.

„Ce a decis guvernul:

- Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanței de urgență, se suspendă încheierea sau emiterea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență de către coordonatorii de reforme și/sau investiții, agențiile de implementare și responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale -Prin excepție de la prevederile propriei ordonanțe , Guvernul poate autoriza încheierea sau emiterea de contracte/decizii/ordine de finanțare

- Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se suspendă încheierea de angajamente legale în cadrul reformelor și investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență de către beneficiari sau structurile de implementare - se suspendă atribuirea de contracte de prestări de servicii, de execuție de lucrări în cadrul reformelor și investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Prin excepție de la prevederile propriei ordonanțe , Guvernul poate autoriza beneficiarii și structurile de implementare, să încheie angajamente legale sau, după caz, să atribuie contracte de prestări de servicii, de execuție de lucrări

- Contractele/deciziile/ordinele de finanțare finanțate din PNRR, pentru care beneficiarii instituții și autorități publice, precum și operatorii economici aflați sub autoritatea acestora, și/sau structurile de implementare nu au inițiat proceduri de atribuire a contractelor de achiziție la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, sunt denunțate unilateral de stat - Prin excepție de la prevederile propriei ordonanțe , Guvernul poate autoriza continuarea implementării contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare

- contractele/deciziile/ordinele de finanțare finanțate din PNRR pentru care au fost parcurse etapele pregătitoare referitoare la elaborarea studiilor de fezabilitate, și/sau obținerea de avize și autorizații iar procedurile de achiziție de lucrări au fost finalizate fără emiterea ordinului de începere a lucrărilor se suspendă unilateral - Prin excepție de la propria ordonanță, Guvernul poate aproba continuarea proiectelor aferente investițiilor rămase în PNRR