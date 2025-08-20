. Acesta reclamă lipsa de transparență privind supracontractarea reală și cere explicații despre cine a aprobat angajamente de zeci de miliarde de euro fără resurse și de ce vinovații nu răspund penal și civil.
Petrișor Peiu afirmă că noul executiv condus de Ilie Bolojan a dat peste cap întreg mecanismul de finanțare a proiectelor europene. Acesta vorbește despre o ordonanță care contrazice atât principiile democratice, cât și cadrul legislativ folosit până acum.
„Guvernul Bolojan a adoptat ordonanța privind gestionarea PNRR, o lovitură majoră dată tuturor principiilor și legilor care au guvernat până acum finanțarea proiectelor cu fonduri europene. Dar și o lovitură dată principiilor politice și democratice din România.”
Contracte electorale fără acoperire financiară
Liderul senatorilor AUR avertizează că noile prevederi dau undă verde oricărui guvern să încheie contracte în preajma alegerilor, chiar și în lipsa resurselor financiare necesare, urmând ca ulterior să le suspende.
De azi înainte, orice partid aflat la guvernare va putea încheia, înainte de alegeri, oricâte contracte de lucrări va dori, fără a avea resursa financiară disponibilă iar, după câștigarea alegerilor, va putea, pur și simplu, „suspenda” toate contractele semnate!
Un precedent periculos pentru întreaga țară
Peiu consideră că prin această ordonanță România intră pe un teren nesigur, deoarece se creează o practică ce poate afecta orice guvernare viitoare.
„Guvernul Bolojan a creat un precedent extrem de periculos”, avertizează Petrișor Peiu.
Argumentul oficial: supracontractarea PNRR
Executivul și-a justificat decizia prin existența unor angajamente peste puterea bugetului național, care nu ar putea fi duse la bun sfârșit.
Ce prevede ordonanța adoptată de guvern
Senatorul AUR a enumerat punctual principalele decizii care blochează sau suspendă procedurile legate de PNRR, dar lasă guvernului puterea de a decide prin derogări.
„Ce a decis guvernul:
Centralizarea deciziilor în mâna guvernului
Peiu atrage atenția că ordonanța elimină autonomia beneficiarilor de fonduri europene, lăsând guvernului întreaga putere de decizie.
„Practic, avem aici o centralizare în toată regula: se interzice, pentru toți cei care puteau încheia contracte, puteau finanța sau începe lucrări, conform legilor emise de aceeași coaliție, să mai facă vreo mișcare în PNRR, doar Guvernul are voie, prin excepție, să facă orice vrea: să contracteze, să finanțeze, să suplimenteze, orice.”
Controverse privind pragul de 30% al lucrărilor
Senatorul observă că ordonanța introduce un criteriu dificil de verificat: continuarea doar a proiectelor care au atins cel puțin 30% execuție fizică, deși toate trebuiau oricum finalizate până la 31 august 2026.
„A doua observație ține de o nebunie legislativă specifică birocrației noastre mioritice: cică vor continua doar lucrările la care stadiul fizic realizat este de 30% și care pot fi terminate până la finalul lunii august 2026. Păi, în cadrul PNRR, nu putea fi semnat niciun contract care nu era gata până pe 31 august 2026!. Deci a încălcat legea vechiul guvern cumva? De ce nu există o răspundere penală /civilă pentru încălcarea legii?”
Cum se va măsura progresul real al lucrărilor
O altă problemă semnalată este modalitatea prin care autoritățile locale ar putea „umfla” cifrele progresului pentru a salva anumite proiecte.
„Referitor la stadiul de 30% a lucrărilor, puteți să vă imaginați cum se va face această constatare de către primării sau alte instituții? Nu cumva vor trece din pix 31% acolo unde era 29%? Nemaivorbind de faptul că este foarte greu să determini stadiul fizic dacă nu ai situații de lucrări întocmite la zi, adică ignorând etapele prevăzute în contractele de atribuire.”
Riscul unor procese interminabile
Peiu avertizează că suspendarea contractelor deja atribuite poate genera litigii costisitoare cu firmele afectate.
„A patra observație se referă la faptul că toate lucrările suspendate pot genera procese nesfârșite cu firmele cărora li se atribuiseră contractele, pe bună dreptate.”
Întrebări legate de vinovați și responsabilitate penală
Senatorul ridică problema supracontractării, invocând chiar declarațiile lui Ilie Bolojan, și cere răspunsuri privind cine a aprobat contracte fără finanțare.
„În fine, ultima întrebare: cât de mare este subcontractarea reală, cine se face vinovat de ea și de ce nu răspund vinovații penal și civil pentru prejudiciul creat?
Promisiuni electorale pe datorie
În final, Peiu atrage atenția că partidele aflate la guvernare au câștigat alegerile din 2024 cu promisiuni care s-ar putea dovedi fără acoperire.
„Până la urmă, PSD, PNL și UDMR au câștigat majoritatea la alegerile din 2024 , atât locale cât și generale, promițând aceste contracte, care se pare că nu aveau asigurată finanțare.”
