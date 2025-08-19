„Costul împrumuturilor României crește din nou abrupt.

De fapt, ieri Ministerul Finanţelor a împrumutat suma totală de 900 milioane de lei de la bănci, prin două licitaţii cu titluri de stat, la dobânzi de 7,48% şi 7,49%/an. Scadențele sunt 2029 și 2031.

Așa-zisa încredere a investitorilor în guvernul Bolojan a durat doar două luni. Povestea de iubire s-a încheiat, urmează calvarul dobânzilor mari.

Cam asta merită un guvern inconștient care se plânge peste tot că urmează să intre curând în incapacitate de plată”, a declarat Petrișor Peiu, senator AUR.

Sursa: Tradingeconomics.com