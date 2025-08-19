Petrișor Peiu (senator AUR): „Costul împrumuturilor României crește din nou abrupt”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că împrumuturile statului român continuă să crească exponențial, după ce Ministerul Finanțelor a contractat aproape un miliard de lei de la bănci la dobânzi uriașe. Acesta acuză guvernul Bolojan că a pierdut încrederea investitorilor și condamnă inconștiența cu care este aruncată România în capcana datoriilor și a dobânzilor împovărătoare.

„Costul împrumuturilor României crește din nou abrupt.

De fapt, ieri Ministerul Finanţelor a împrumutat suma totală de 900 milioane de lei de la bănci, prin două licitaţii cu titluri de stat, la dobânzi de 7,48% şi 7,49%/an. Scadențele sunt 2029 și 2031.

Așa-zisa încredere a investitorilor în guvernul Bolojan a durat doar două luni. Povestea de iubire s-a încheiat, urmează calvarul dobânzilor mari.

Cam asta merită un guvern inconștient care se plânge peste tot că urmează să intre curând în incapacitate de plată”, a declarat Petrișor Peiu, senator AUR.

