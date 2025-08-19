Liderul formațiunii, George Simion, a declarat că demersul are ca obiectiv înlăturarea unui executiv care, în opinia sa, promovează măsuri de austeritate cu efecte negative asupra populației. Simion a făcut apel la partidele din coaliția de guvernare să susțină inițiativa, subliniind că este momentul pentru o schimbare de direcție în politicile economice și sociale ale țării.

Simion a precizat că formațiunea pe care o conduce și-ar putea asuma intrarea la guvernare din toamnă, iar într-un astfel de scenariu îl va propune ca premier pe Călin Georgescu.

În replică, PSD a anunțat, chiar prin vocea președintelui interimar Sorin Grindeanu, că nu va accepta propunerea AUR și a opoziției suveraniste de a se alătura unei moțiuni de cenzură pentru a înlătura guvernul condus de Ilie Bolojan.